Da Kate Moss ad Hailey Bieber: è l’animalier la tendenza grintosa dell’autunno che piace alle star

Che la colpa sia da imputare all’ascesa della controversa tendenza Mob Wife - a portare in alto il, alla Elvira di Scarface - Ginger di Casinò - oppure alla filosofia, che spinge a tirar fuori il lato più wild della propria personalità, il risultato non cambia: sembra che il panorama fashion attuale stia vivendo una autentica. Una stampa grintosa, ruggente, che decisamente prende le distanze dalla sobrietà espressa dall’estetica quiet luxury in auge. Che piaccia o meno, in questo preludio d’autunno tale selvatico motivo è letteralmente ovunque: se ilcontinua a regnare incontrastato (non più soltanto nella savana) spopolano anche il tigrato, il pitonato e lo zebrato a rispondere ad esigenze e palette eterogenee.In total look per le più impavide, oppure optando per graffianti accessori al fine di elevare persino la più anonima delle mise. La vera novità, però, è che quest’anno il manto dei predatori della savana - rigorosamente fake - si indossa secondo un’inedita interpretazione retrò-chic. Come portare in scena efficacemente tutta l'eleganza selvatica di cui siamo capaci ce lo insegnano ovviamente le, che sanno bene come tirare fuori gli artigli.