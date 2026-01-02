Ascolti tv del 1 gennaio, Harry Potter sfida Leonardo DiCaprio e Robert De Niro

Giovedì 1 gennaio all'insegna del grande cinema: "Harry Potter e il prigioniero di Azkaban" sfida "Killers of the Flower Moon" con Leonardo DiCaprio: chi ha vinto la gara di ascolti

Content e lifestyle editor, copywriter e traduttrice, innamorata delle storie: le legge, le scrive, le cerca. Parla di diversità, inclusione e di ciò che amano le nuove generazioni.

IPA Leonardo DiCaprio

Il primo giorno del 2026 ha regalato agli spettatori un break dai soliti show, puntando su film e animazione per tutta la famiglia.

Rai 1 ha scelto il fascino senza tempo di Biancaneve e i sette nani, classico Disney del 1937, mentre Rai 3 ha portato sullo schermo Killers of the Flower Moon, con un cast da sogno guidato da Leonardo DiCaprio e Robert De Niro.

Su Rete 4 è andato in onda Codice d’onore, Canale 5 ha puntato sulla comicità di Santocielo con Ficarra e Picone, e Italia 1 ha intrattenuto grandi e piccoli con Harry Potter e il prigioniero di Azkaban, terzo capitolo della saga che non smette di appassionare.

Ma tra film, magia e risate, chi ha conquistato il podio degli ascolti di giovedì 1 gennaio 2026?

Prima serata, gli ascolti del primo gennaio

Giovedì 1 gennaio Rai e Mediaset scelgono di aprire il nuovo anno con una serie di titoli cinematografici e seriali per regalare grandi storie al pubblico del piccolo schermo.

Su Rai1 Biancaneve e i sette nani interessa 2.831.000 spettatori, pari al 15,9% di share. Il film Disney, tra i più amati di sempre conquista il primo gradino del podio di ascolti arrivando a scavalcare anche le risate di Santocielo, che su Canale5 conquista 2.255.000 spettatori con uno share del 15,5%.

Su Italia1, invece, Harry Potter e il prigioniero di Azkaban, il terzo capitolo della saga, incolla davanti al video 1.199.000 spettatori con il 7,6%: una percentuale che permette alla pellicola di superare Rai3 e Killers of the Flower Moon, che segna 584.000 spettatori (4,4%).

Su Rai2 Delitti in Paradiso – Un Natale nel mistero intrattiene 1.181.000 spettatori, pari al 7%. Su Rete4 Quarto Grado totalizza 1.251.000 spettatori (8,9%). Su La7 L’impero del sole raggiunge 307.000 spettatori e il 2,2%. Su Tv8 Frankenstein Junior ottiene 497.000 spettatori (2,8%). Sul Nove The Best of Aldo, Giovanni e Giacomo raduna 473.000 spettatori con il 3%.

Notizia in aggiornamento a partire dalle ore 10