Vittoria Ceretti, il look total black mannish a Milano

Fonte: Getty Images Vittoria Ceretti

I riflettori sono tutti puntati su Milano e sulla Milano Fashion Week, che sta raccontando le novità dei brand di moda attraverso le sfilate, intorno a cui gravitano attori, sportivi, influencer, rapper e trapper e ovviamente supermodelle come Vittoria Ceretti. La top è stata immortalata nella serata del 18 settembre con un look total black a un evento per i 60 anni di Vogue in via Fiori Chiari, a Brera.

Vittoria Ceretti e la giacca da uomo, tendenza dell’autunno

Involontariamente coinvolta nel dissing di Fedez contro Tony Effe – “Hai passato più tempo a farti la ceretta/ Che a farti Vittoria Ceretti” – in quanto ex del rapper romano, Vittoria Ceretti mentre Fedez affilava le frecce era intenta a godersi una serata della movida milanese con l’allure della super top model internazionale.

Il look di Vittoria era molto in mood anni ’90: giacca oversize da uomo, monopetto, con maxi-spallotte e rever lucidi, abito lingerie molto minimal, sempre nero, pochette bianca nel taschino e gli iconici collant neri supervelati, abbinati a un paio di décolleté lucidissime con tacco a stiletto. In mano, una mini clutch in velluto nero, rettangolare.

Vittoria Ceretti ha abbinato un paio di pendenti che dondolavano ai lobi, un make up semplice e luminoso e un hairstyle raccolto con due morbidi ciuffi ad accarezzarle la fronte. Mannish e total black: trend molto eleganti, raffinati, che danno il benvenuto alla stagione fredda.

Fonte: Getty Images

I blazer dress, abiti giacca, protagonisti delle ultime stagioni, sono diventati un classico. La giacca, possibilmente da uomo e di qualche taglia più grande, può davvero diventare un vestito.

Vittoria Ceretti e Leonardo DiCaprio fanno sul serio?

I media internazionali stanno prendendo seriamente la (ormai lunga) frequentazione di Vittoria Ceretti, 26 anni, con Leonardo DiCaprio, 49. I due, che si vedono da almeno un anno, hanno trascorso un’estate in Italia tra yatch e una visita speciale al Vittoriale, vicino a Brescia, città natale della top. La struttura, dimora di Gabriele D’Annunzio, è stata chiusa per concedere alla coppia una visita privata.

Il mood easy e rilassato di Vittoria Ceretti mette ancora più in evidenza il suo fascino. Più che seguire le mode, Vittoria impone il suo stile al mondo, uno stile particolare, né troppo chic né eccessivamente casual, che sfugge alle logiche dei trend. Protagonista di campagne e passerelle per Alexander McQueen, Chanel, Fendi, Givenchy, Prada, Ralph Lauren, Versace, Valentino, Tiffany & Co., Proenza Schouler, Bulgari, Gucci e tanti altri brand, è stata il volto di copertine come Vogue, Vogue Italy, Vogue France, British Vogue, Vogue China, Vogue Japan, AnOther e Garage.

Vittoria Ceretti ex fidanzata di Tony Effe: i due sono in buoni rapporti?

Un nome protagonista dell’estate italiana è sicuramente quello di Tony Effe, chiacchierato per i contrasti con Fedez, la frequentazione con Giulia De Lellis e l’uscita della hit Sesso e samba insieme a Gaia.

Tony, ex Dark Polo Gang, conta un’ex illustre come Vittoria. La modella sembrerebbe avere un rapporto di amicizia o affetto nei confronti del rapper, tanto che ha commentato il suo video promozionale di Emily in Paris con alcune emoji simpatiche, prendendolo bonariamente in giro.