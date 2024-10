Leonardo DiCaprio e Vittoria Ceretti allargano la famiglia, con una new entry

Fonte: Getty Images Vittoria Ceretti Leonardo DiCaprio

Nonostante le periodiche voci di crisi, Leonardo DiCaprio e Vittoria Ceretti sembrano molto uniti e affiatati. Dopo un inizio autunno sfavillante e lussuoso in Europa, la coppia si è fermata a New York per impegni di lavoro e weekend in relax. L’ultima novità, che riporta TMZ con documentazione fotografica, è una new entry in famiglia, una prova evidente che la relazione è super-seria.

Leonardo DiCaprio e Vittoria Ceretti prendono un cane, un volpino di Pomerania

I due fidanzati sono stati avvistati martedì durante una passeggiata romantica… con un cucciolo. Si tratta di un bellissimo Spitz volpino di Pomerania, un batuffolo di pelo color champagne tra le braccia della supermodella bresciana. Il volpino è apparso anche in un’Instagram Story della modella.

Chissà, magari si tratta di una prova generale da genitori… Spesso le coppie prendono un cagnolino prima di provare ad allargare la famiglia con un bebè, potrebbe essere il caso anche di Leonardo DiCaprio e Vittoria Ceretti, che appaiono sereni, rilassati e molto concentrati sul nuovo arrivato. Entrambi erano in look casual: t-shirt bianca, shorts minimal per Ceretti, collane dorate, occhiali da sola e sneakers da running. I soliti outfit per portare fuori il cane; a quanto pare, anche le star amano fare le cose più normali, che accomunano tutti. Come, qualche settimana fa, essere avvistati in bici a noleggio mentre giravano per New York.

Tra i due, come osserva TMZ, sembra Vittoria il “genitore più premuroso”, mentre Leonardo porta una grande borsa che potrebbe contenere dell’acqua, del cibo per il cucciolo o qualche giochino. Il cagnolino è così piccolo che sta in una sola mano della top model.

In realtà non è la prima volta che DiCaprio condivide un cane con una fidanzata. È stato così anche con la ex, la modella e attrice Camilla Morrone, che insieme a Leo ha allevato un Siberian Husky durante il lockdown della pandemia di Covid-19. Anche Vittoria Ceretti è un’amante dei cani: qualcuno ricorderà Sundoxie Moka Cookie, la bellissima bassottina che la ragazza condivideva con Tony Effe, suo ex fidanzato.

Ceretti avrebbe anche un altro cane, Vincent, che conferma la sua predilezione per i mini-dog.

Vittoria Ceretti e Leonardo DiCaprio: rumor matrimoniali

La coppia sembra così innamorata che fioccano ovunque voci su una proposta di matrimonio. In realtà però Vittoria, a soli 26 anni, è già stata sposata: il matrimonio-lampo con il dj Matteo Milleri si è concluso presto, e con Leonardo DiCaprio ha trovato una certa stabilità. È un anno e mezzo che fanno coppia fissa. Si sposeranno? Al momento non ci sono certezze a riguardo.

In un’intervista rilasciata a Vogue nell’estate 2024, un’estate molto romantica per lei e Leo, Vittoria non si è sbilanciata sulla sua storia d’amore ma ha fatto un ragionamento sui suoi primi dieci anni da modella. Chi è oggi Vittoria Ceretti?

“La risposta è banale ma è sincera: la stessa di sempre” ha risposto. “E quando chi mi conosce dice che non sono cambiata è il complimento più bello di tutti. Dei commenti lusinghieri sulla bellezza non mi frega nulla. Mi piace solo avere conferma che sono sempre io, da come parlo a come reagisco, a come comunico. Certo, sono più donna. La Vittoria di sempre, però elevata”.

Una nuova maturità che non sfocerà necessariamente nel matrimonio, ma intanto di una “genitorialità pelosa”. Prendersi cura di un cane insieme alla dolce metà è sempre una dolce conferma di una relazione stabile.