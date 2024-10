Vittoria Ceretti e Leonardo DiCaprio romantici in bici a noleggio (e senza Rolls Royce)

Vittoria Ceretti e Leonardo DiCaprio hanno utilizzato le City Bike per girare per New York con la nipote dell'attore

Dopo aver girato tutto il mondo per vacanza o per lavoro, la coppia Leonardo DiCaprio e Vittoria Ceretti sta trascorrendo del tempo routinario a New York. E il modo più “normale” di vivere la città è quella di utilizzare i mezzi pubblici o il servizio di bike sharing che ormai hanno tutte le grandi città. Leonardo e Vittoria si sono concessi un giro in bici in piene vibes da “autunno a New York”.

Leonardo DiCaprio e Vittoria Ceretti in giro per New York con le City Bike

Le bici e i monopattini sono il cuore di una nuova mobilità sostenibile che dà un’alternativa ai mezzi pubblici senza però dover usare per forza la propria automobile. Girare le grandi città in bici, soprattutto nelle metropoli dove sono state costruite grandi e sicure piste ciclabili, è una scelta sempre vincente. Anche in autunno o inverno… basta coprirsi bene. Anche Vittoria Ceretti e Leo DiCaprio abbracciano uno stile di vita green. I due sono stati avvistati in giro per NYC sulle City Bike.

Anche i loro look erano decisamente low-profile: piumino blu scuro, sneakers da corsa, cappellino da baseball e mascherina anti-smog per lui, felpa con cappuccio, jeans, occhiali da sole e giacca in stile militare per lei. Classiche mise da “vip in incognito” che vogliono godersi un pomeriggio qualunque nella loro città evitando l’assedio di fan, fotografi e curiosi. Eppure qualcuno anche in questo caso li ha paparazzati!

Leonardo DiCaprio e la passione per le auto di lusso (anche se gira in bici)

Non è un mistero quanto a DiCaprio, esattamente come a tanti altri uomini di successo, piacciano le belle macchine, le auto costose. L’attore ha venduto da poco la sua Lamborghini e pare abbia anche una Rolls Royce.

C’è però chi contesta ai vip di perdersi le “cose semplici”: Leonardo DiCaprio non se lo fa ripetere due volte e corre ad affittare un’e-bike per un giro easy a New York con la nipote e la fidanzata.

Chi vieta di godersi entrambi? Il lusso delle auto sportive o d’epoca e il relax di un giro in bicicletta come un impiegato qualunque?

Leonardo DiCaprio e Vittoria Ceretti fanno sul serio: con loro la nipote dell’attore

Insieme a loro c’era la nipote di Leo, Normandie Farrar, mentre pedala a fianco dello zio e della sua fidanzata. Non è la prima volta che questa coppia viene avvistata insieme alla famiglia (di lei o di lui). I due stanno insieme dall’estate 2023 e sembra che le cose stiano diventando sempre più serie.

A Roma i due hanno cenato in un ristorante extra-lusso con amici e con i genitori di Ceretti. Anche nelle altre tappe del giro in Europa, tra Milano e Parigi Fashion Week non si sono tirati indietro con il budget e con look esosi, ma ogni tanto anche loro preferiscono fare qualcosa di tranquillo, da persone comuni.

Chi è vicino a loro, come gli esperti di gossip, assicura che la storia è molto seria. Chissà, magari è la volta buona per il grande passo. Anche se la scorsa primavera Page Six ha assicurato che al momento non c’è stata nessuna proposta di matrimonio.