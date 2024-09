Fedez a Venezia, mentre Chiara Ferragni è assente: il commento di papà Franco

Fedez, dopo l'estate in Sardegna, arriva a Venezia per la serata AmFar: Chiara grande assente

Fonte: Getty Images Fedez a Venezia

Un’estate piena di movimento, apparizioni e qualche piccola grande frecciatina quella di Fedez, che dopo aver passato gran parte dei mesi più caldi in Sardegna con amici, Leone e Vittoria e il suo inseparabile amico a quattro zampe Silvio, sbarca a Venezia prima di tornare alla routine milanese. Il rapper ha infatti preso parte alla serata AmFar durante il Festival del Cinema di Venezia documentando il suo arrivo in Laguna nelle sue storie Instagram lasciandosi andare a qualche battuta ironica insieme a papà Franco.

Fedez a Venezia, il commento di papà Franco

Dopo le grandi serate in Sardegna per Fedez è arrivato il momento di fare ritorno agli impegni milanesi, ma non prima di volare a Venezia per presenziare alla serata di AmFar. Il rapper è infatti rientrato dalla Costa Smeralda e, dopo una passeggiata con Silvio al castello sforzesco, è subito ripartito alla volta di Venezia per presenziare alla serata di gala della fondazione benefica impegnata nella battaglia contro l’Aids.

Una serata importantissima per cui il rapper si è preparato documentando i suoi spostamenti con alcune storie condivise sul suo profilo Instagram in cui, oltre alla consueta presenza del suo Silvio, è apparso anche papà Franco che, in merito al Festival del Cinema, si è lasciato andare a una battuta piuttosto pungente: “Silvio è l’unico accreditato visto che ci vanno cani e porci”. Il rapper, scherzando ha risposto: “Che lingua tagliente”.

Arrivato in Laguna, Fedez ha poi riacquisito l’animo festaiolo che l’ha contraddistinto durante la sua vacanza in Sardegna: il cantante ha infatti scherzato con alcuni fan che su una barca vicina alla sua hanno intonato insieme Vorrei ma non posto, per poi prepararsi per la serata indossando un bellissimo completo firmato dalla sua inseparabile amica Donatella Versace.

Fonte: Getty Images

Festival di Venezia, Chiara grande assente

Nonostante papà Franco sostenga che al Festival del Cinema di Venezia ci siano proprio tutti, una figura che in tanti si aspettavano di vedere è, almeno per il momento, la grande assente della kermesse: Chiara Ferragni.

L’influencer, solitamente molto attiva durante eventi di questo calibro, è da poco tornata a Milano dopo il viaggio che le ha permesso di visitare Budapest e Vienna, e non ha accennato a una sua possibile apparizione in Laguna, probabilmente impegnata a godersi del tempo insieme a Leone e Vittoria. Venezia ha però accolto sul red carpet Valentina Ferragni, influencer e sorella minore di Chiara, che ha preso parte alla prima di Baby Girl, il film in concorso di Halina Reijn interpretato dalla bellissima Nicole Kidman.

Valentina, per l’occasione, ha catturato l’attenzione con un abito mozzafiato firmato Guess Marciano composto da un corpetto luminoso con schiena scoperta e una gonna con un lungo spacco e drappeggio centrale. Il look, completato da un’acconciatura raccolta e dagli iconici orecchini della sua collezione, ha suscitato l’ammirazione di molti, inclusa Chiara, che nonostante non abbia preso parte alla manifestazione veneziana ha scelto di mostrare tutto il suo supporto alla sorella commentando con un “Stupenda” le foto della sorella.