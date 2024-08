Chiara Ferragni è in vacanza a Budapest ma il suo marchio risentirebbe ancora della crisi del Caso Pandoro e alcuni prodotti sarebbero in promozione

Fonte: IPA Chiara Ferragni

La prima estate da single di Chiara Ferragni sta per concludersi, ma l’influencer non sembra ancora intenzionata a tornare alla routine milanese e, di recente, ha lasciato Ibiza per volare a Budapest, dove passerà altri giorni all’insegna del relax. L’imprenditrice digitale sembra rinata, dopo la crisi che l’ha colpita a fine dicembre 2023.

Nelle prime settimane del mese, infatti, è scoppiato il Caso Pandoro, che ha colpito duramente la sua immagine pubblica, la credibilità delle sue aziende e, anche, il matrimonio con Fedez, che è naufragato irrimediabilmente a inizio 2024. Adesso Chiara Ferragni appare più serena, negli scatti che condivide sul suo canale Instagram ufficiale, ma i problemi lavorativi, derivati dallo scandalo, non si sarebbero ancora del tutto appianati.

Secondo le ultime indiscrezioni, infatti, i prodotti di cancelleria con il suo marchio, solitamente molto ambiti dalle bambine, avrebbero subito, quest’anno, un’evidente flessione di prezzo.

Chiara Ferragni, la cancelleria firmata da lei in sconto

Chiara Ferragni si è lasciata alle spalle i problemi milanesi e ha passato delle vacanze da favola in giro per l’Europa, raccontate sui social attraverso diversi contenuti digitali. L’influencer digitale, infatti, ha passato, prima un periodo di vacanza nell’isola di Paros, in Grecia, insieme ai figli Leone e Vittoria Lucia Ferragni, alla sorella Francesca e alla mamma Marina Di Guardo. In seguito l’ex moglie di Fedez ha raggiunto l’altra sorella Valentina Ferragni, in Corsica, passando delle serate spensierate insieme a degli amici.

Non è mancata, neanche quest’anno, una capatina a Ibiza, dove passava solitamente le vacanze insieme all’ex marito Fedez. Da qualche giorno, invece, Chiara Ferragni è volata a Budapest, per passare degli altri giorni spensierati, prima del rientro a Milano, dove sembra attenderla ancora una situazione lavorativa non rosea. Il negozio del capoluogo milanese, infatti, sarebbe stato svuotato, perché pronto alla chiusura e, adesso, i prodotti di cancelleria con il suo marchio, sarebbero in promozione nei supermercati.

L’inizio delle scuole si sta avvicinando e gli scaffali dei negozi presentano ai clienti le proposte per il materiale scolastico del nuovo anno. Tra queste, come ogni anno anche quaderni, diari e penne, firmate da Chiara Ferragni che, secondo quanto riportato da Novella 2000, sarebbero in forte sconto, fino a raggiungere anche il costo di un euro a quaderno. Lo stesso prodotto di cancelleria, in passato, aveva un prezzo superiore alla media, indice del fatto che la crisi, derivata dal Caso Pandoro, ancora non sembra essersi del tutto esaurita.

Chiara Ferragni, la vacanza a Budapest

Chiara Ferragni, secondo le indiscrezioni, avrebbe voluto recarsi in Perù quest’estate, insieme alla sua nuova presunta fiamma Silvio Campara. Il viaggio, però, sarebbe poi saltato e l’influencer avrebbe ripiegato su diverse mete europee. Di recente l’imprenditrice digitale è volata a Budapest e ha raccontato il suo soggiorno nella capitale dell’Ungheria con diversi contenuti digitali.

Per il suo arrivo in città, Chiara Ferragni ha indossato una maglia rossa della squadra nazionale locale, abbinata a degli shorts di jeans e a un paio di stivali alti neri. Per la sera, invece, l’influencer ha scelto un micro top bianco con tramatura a rete trasparente, abbinato a dei semplici jeans e a un giubbotto di pelle nera.