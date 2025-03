La frangia è l’accessorio capelli più cool della primavera 2025, da Annalisa a Miley Cyrus

Cambiare o non cambiare? Questo è il dilemma, con la bella stagione alle porte e il prepotente desiderio di rinnovarsi. Ebbene, per tutte coloro nel quale DNA non è prevista una sufficiente massiccia dose di audacia, la soluzione proviene direttamente dal mondo delle celebrities: sono in moltissime in tempi recenti ad aver ceduto alla tentazione della frangia , tra le tendenze capelli della primavera 2025 senz’altro la più seducente. Che si tratti di frangia piena, laterale, a tendina o microscopica addizionarla al proprio look di fiducia così come ad uno tutto nuovo può letteralmente trasformare la propria immagine. Di seguito tutte le star che le hanno dato una possibilità, in quanto accessorio più glamour del momento.