Simona Ventura al party pre-nozze, di chi è l’abito che indossa

Fervono i preparativi per le nozze tra Simona Ventura e Giovanni Terzi, previste per il prossimo 6 luglio. Non solo fiori d’arancio in grande stile per la conduttrice e il suo compagno di lunga data, ma anche un party pre-nozze all’insegna del divertimento e dell’allegria. E proprio sull’abito che SuperSimo indosserà nel corso della festa, arrivano le prime indiscrezioni: a firmare il look sarà infatti Atelier Emé.

Simona Ventura, chi firma l’abito del party pre-nozze

Simona Ventura e il suo compagno Giovanni Terzi convoleranno a nozze il prossimo 6 luglio nella suggestiva cornice del Grand Hotel di Rimini, luogo molto amato anche dal regista Federico Fellini. Se per i suoi fiori d’arancio la conduttrice ha previsto una cerimonia intima e riservata, di tutt’altro genere si annuncia invece il party pre-nozze da lei organizzato a Milano il 26 giugno: una vera e propria festa con 1000 invitati, a cui prenderanno parte tutti gli amici della coppia.

Nulla sarà lasciato al caso, a partire dal look della sposa: sappiamo già che il suo hairstyle sarà curato da Roberto Farruggia, come annunciato dalla stessa Simona sui social. Ma a chi avrà affidato la realizzazione dell’abito per la festa milanese? A firmare l’outfit della Ventura sarà Atelier Emé, che si occuperà anche dei look della figlia della conduttrice, Caterina, della sorella Sara e di mamma Anna.

Fonte: IPA

Si tratta di una casa di moda molto amata dalle vip italiane: portano la firma di Atelier Emé i ben tre abiti da sposa scelti da Diletta Leotta, ed anche Cecilia Rodriguez si è affidata allo stesso atelier per le imminenti nozze con il suo Ignazio Moser. Lecito aspettarsi un look romantico e tradizionale, in linea con lo stile della maison, senza rinunciare ad un tocco di sensualità.

Le nozze di Simona Ventura e Giovanni Terzi

Simona Ventura e Giovanni Terzi stanno organizzando il proprio matrimonio da quando, lo scorso dicembre, l’imprenditore le chiese la mano in diretta tv durante Ballando con le stelle. Le nozze, che si svolgeranno a Rimini il prossimo 6 luglio, saranno aperte solo a pochi amici e parenti. Qualche particolare nell’organizzazione dell’evento, tuttavia, ha fatto storcere qualche naso.

Non tutti hanno apprezzato la scelta di Simona e Giovanni di inserire il proprio IBAN sulle partecipazioni di nozze: una mossa poco elegante, a detta di molti, proprio perché la coppia non sembrerebbe aver bisogno del supporto economico dei propri invitati per allestire il viaggio di nozze. Dai diretti interessati non è arrivata comunque nessuna replica: i futuri sposi hanno tutte le intenzioni di vivere al meglio il proprio sì senza dare adito a polemiche di alcun tipo.

D’altro canto il matrimonio è un momento importantissimo nel percorso di una coppia, e anche se non sono alla prima esperienza con i fiori d’arancio, la Ventura e il suo compagno appaiono molto emozionati. Per Simona, infatti, quello con Terzi è il secondo matrimonio, dopo quello con Stefano Bettarini, papà dei suoi figli Giacomo e Niccolò. Il futuro sposo è invece alle sue terze nozze dopo Paola, dalla quale ha avuto il primogenito Lodovico, e Silvia Fondrieschi, con cui ha avuto Giulio Antonio.