Ascolti tv del 6 marzo, Che Dio ci aiuti 8 contro il Grande Fratello

Fonte: Ufficio stampa Rai Francesca Chillemi in "Che Dio ci aiuti 8"

Nella serata televisiva del giovedì si scontrano per la seconda volta, Che Dio ci aiuti 8, la fiction di Rai 1 con Francesca Chillemi, e il Grande Fratello, condotto su Canale 5 da Alfonso Signorini.

Su Rai 1 siamo arrivati alla seconda puntata dell’ottava stagione di Che Dio ci aiuti, dove è protagonista indiscussa Suor Azzurra, alias Francesca Chillemi, che ha scoperto che Cristina ama disegnare, per questo vuole convincerla a frequentare un corso online di disegno, anche se la ragazza sembra non volerne sapere. Pietro, nel frattempo, ha un segreto che tiene nascosto al padre, non si è presentato all’esame per l’Accademia dei Carabinieri.

Canale 5 ha mandato in onda il consueto appuntamento del giovedì con il Grande Fratello che si sta per concludere dopo mesi di programmazione e il televoto è diventato al cardiopalma.

Geppi Cucciari su Rai 3 è tornata con Splendida Cornice. Ospiti della puntata sono stati il premio Oscar Whoopi Goldberg, Kim Rossi Stuart tra i protagonisti della miniserie Il Gattopardo, e Serena Dandini con il suo ultimo libro C’era la luna. A Dritto e Rovescio Paolo Del Debbio ha intervistato il presidente di Italia Viva, Matteo Renzi. Su Italia 1 si è conclusa la saga del mago più famoso con Harry Potter e i doni della morte: Parte II.

Prima serata, ascolti tv del 6 marzo: Che Dio ci aiuti 8 vince ma cala

Su Rai 1 Che Dio ci aiuti 8 incolla al piccolo schermo 3.680.000 spettatori pari al 20.6% di share. Su Canale5 Grande Fratello ha appassionato 1.954.000 spettatori con uno share del 15.4% (GF Night: 960.000 – 26%). Su Rai2 Detectives: Casi risolti e irrisolti intrattiene 427.000 spettatori pari al 2.5% (presentazione di 5 minuti: 292.000 – 1.4%). Su Italia1 Harry Potter e i doni della morte: Parte II è seguito da 1.056.000 spettatori (6.2%).

Su Rai3 Splendida Cornice segna 1.000.000 spettatori e il 6.3% (presentazione di 28 minuti: 1.134.000 – 5.4%). Su Rete4 Dritto e Rovescio totalizza un a.m. di 1.012.000 spettatori (7%). Su La7 PiazzaPulita raggiunge 913.000 spettatori e il 6.3%. Su Tv8 per l’UEFA Europa League: Ajax – Eintracht Francoforte ottiene 614.000 spettatori con il 3.1%. Sul Nove Only Fun – Comico Show raduna 690.000 spettatori (3.9%).

Access Prime Time, dati del 6 marzo

Su Rai1 Cinque Minuti conquista 4.727.000 spettatori (23.1%), mentre Affari Tuoi raduna 5.795.000 spettatori (26.8%). Su Canale5 Striscia la Notizia raccoglie 2.717.000 spettatori pari al 12.6%. Su Rai2 TG2 Post totalizza 482.000 spettatori con il 2.%. Su Italia1 N.C.I.S. – Unità Anticrimine raduna 1.415.000 spettatori con il 6.6%.

Su Rai3 Il Cavallo e la Torre è seguito da 1.181.000 spettatori (5.7%), mentre Un Posto al Sole appassiona 1.503.000 spettatori (6.9%). Su Rete4 4 di Sera ha raggiunto 1.136.000 spettatori e il 5.4% nella prima parte e 1.003.000 spettatori e il 4.6% nella seconda parte. Su La7 Otto e Mezzo raccoglie 1.870.000 spettatori e l’8.6%. Su Tv8 Europa League Live ha interessato 367000 spettatori (1.8%). Sul NoveCash or Trash – Chi Offre di Più? raccoglie 714.000 spettatori con il 3.3%.

Ascolti tv Preserale, dati del 6 marzo

Su Rai1 L’eredità, la sfida dei 7 ha ottenuto un ascolto medio di 3.192.000 spettatori pari al 23.3%, mentre L’Eredità ha coinvolto 4.629.000 spettatori pari al 27%. Su Canale5 Avanti il Primo ha intrattenuto 2.043.000 spettatori (16.4%), mentre Avanti un altro ha convinto 3.132.000 spettatori (19.4%). Su Rai2, dopo TGSport Sera (411.000 – 3.3%), Blue Bloods totalizza 457.000 spettatori con il 2.9%, nel primo episodio, e 675.000 spettatori con il 3.5%, nel secondo episodio.

Su Italia1 Studio Aperto Mag sigla 353.000 spettatori (2.4%), mentre C.S.I. – Scena del Crimine raccoglie 588.000 spettatori (3.2%). Su Rai3 le news dei TGR tengono informati 2.293.000 spettatori (12.9%). A seguire Blob segna 932.000 spettatori (4.8%) e Via dei Matti n.0 sigla 903.000 spettatori (4.5%). Su Rete4 La Promessa appassiona 935.000 spettatori (4.9%). Su La7 Famiglie d’Italia raduna 335.000 spettatori pari al 2.2%. Su Tv8 4 Ristoranti ha conquistato 369.000 spettatori (2.1%). Sul Nove Cash or Trash – Chi Offre di Più? è scelto da 378.000 spettatori con il 2.1%.