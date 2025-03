Ascolti tv del 13 marzo, Che Dio ci aiuti 8 sfida il Grande Fratello

Fonte: Ufficio stampa Rai Francesca Chillemi

La serata del giovedì sera ha visto scontrarsi ancora un volta la fiction Che Dio ci aiuti 8 su Rai 1 e il Grande Fratello su Canale 5. Nelle settimane precedenti ha avuto sempre la meglio Francesca Chillemi su Alfonso Signorini, anche se non ha brillato in modo assoluto.

Nel terzo episodio di Che Dio ci aiuti 8 su Rai 1, con protagonista Francesca Chillemi, Lorenzo cerca di aiutare il figlio di un suo vecchio compagno di università, intanto alla Casa del Sorriso arriva Suor Costanza, di passaggio a Roma per incontrare il Papa, o almeno così crede, che porta una notizia importante per Azzurra: è stata selezionata per una missione in Perù che desiderava da tempo.

Su Canale 5 al Grande Fratello si sono svolti dei veri e propri casting. È persino arrivata Lory del Santo che dice di aver individuato, in alcuni volti dei concorrenti, possibili protagonisti della sua prossima serie.

Su Rai 3 è tornato l’appuntamento con Splendida Cornice. Geppi Cucciari ha ospitato Gabriele Muccino, Veronica Pivetti, Daria Bignardi e Sabrina Ferilli. Su Rai 2 Detective, casi risolti e irrisolti è arrivato al finale di stagione.

Italia 1 ha mandato in onda il film Jurassic World, mentre su Rete 4 a Dritto e Rovescio si è parlato dell’accelerazione imposta da Donald Trump nel ridisegnare gli Stati Uniti e del caso Ramy.

Prima serata, ascolti tv del 13 marzo: Che Dio ci aiuti 8 sale e vince

Su Rai 1 Che Dio ci aiuti 8 incolla al piccolo schermo 3.763.000 spettatori pari al 21.4% di share. Su Canale5 Grande Fratello ha conquistato 1.913.000 spettatori con uno share del 14.8%. Su Rai2 Detectives – Casi Risolti e Irrisolti intrattiene 609.000 spettatori pari al 3.7%. Su Italia1 Jurassic World incolla davanti al video 1.024.000 spettatori (5.9%). Su Rai3 Splendida Cornice segna 1.010.000 spettatori e il 6.1%. Su Rete4 Dritto e Rovescio totalizza un a.m. di 951.000 spettatori (6.7%). Su La7 Piazzapulita raggiunge 915.000 spettatori e il 6.3%. Su Tv8 la partita di Europa League – Manchester United-Real Sociedad ottiene 667.000 spettatori con il 3.3%. Sul Nove Only Fun – Comico Show raduna 769.000 spettatori (4.2%).

Access Prime Time, dati del 13 marzo: De Martino imbattibile

Su Rai1 Cinque Minuti conquista spettatori pari al 4.866.000 spettatori (23.5%), mentre Affari Tuoi raduna 6.383.000 spettatori (29.4%). Su Canale5 Striscia la Notizia raccoglie 2.913.000 spettatori pari al 13.4%. Su Rai2 TG2 Post interessa a 483.000 spettatori con il 2.2%. Su Italia1 N.C.I.S. – Unità Anticrimine raduna 1.475.000 spettatori (6.9%). Su Rai3 Il Cavallo e la Torre è seguito da 1.151.000 spettatori (5.5%), mentre Un Posto al Sole appassiona 1.617.000 spettatori (7.4%). Su Rete4 4 di Sera ha raggiunto 1.076.000 spettatori e il 5.1% nella prima parte e 929.000 spettatori e il 4.2% nella seconda parte. Su La7 Otto e Mezzo conquista 1.800.000 spettatori (8.3%). Su Tv8 Europa League Live totalizza 268.000 spettatori (1.3%). Sul Nove Don’t Forget the Lyrics! Stai sul Pezzo raccoglie 445.000 spettatori con il 2.1%.

Ascolti tv Preserale, dati del 13 marzo

Su Rai1 L’eredità, la sfida dei 7 ha ottenuto un ascolto medio di 3.053.000 spettatori pari al 22.1%, mentre L’Eredità ha coinvolto 4.606.000 spettatori pari al 26.7%. Su Canale5 Avanti il Primo ha intrattenuto 2.038.000 spettatori (15.9%), mentre Avanti un Altro ha convinto 3.131.000 spettatori (19.2%).

Su Rai2 TGSport Sera (438.000 – 3.5%), Blue Bloods totalizza 574.000 spettatori con il 3.6% nel primo episodio e 693.000 spettatori con il 3.6% nel secondo episodio. Su Italia1 Studio Aperto Mag sigla 351.000 spettatori (2.4%), mentre C.S.I. – Scena del Crimine raccoglie 571.000 spettatori (3%). Su Rai3 le news dei TGR tengono informati 2.519.000 spettatori (13.9%). A seguire Blob segna 991.000 spettatori (5.1%) e Fin Che la Barca Va sigla 870.000 spettatori (4.2%). Su Rete4 La Promessa interessa 835.000 spettatori (4.3%). Su La7 Famiglie d’Italia raduna 308.000 spettatori pari al 2%. Su Tv8 4 Ristoranti ha conquistato 365.000 spettatori (2.1%). Sul Nove Cash or Trash – Chi Offre di Più? è scelto da 363.000 spettatori con il 2.1%.