Ascolti tv del 17 aprile, Che Dio ci aiuti 8 contro Paola Cortellesi

Su Rai 1 è tornata Suor Azzurra con "Che Dio ci aiuti 8" e si è scontrata con Paola Cortellesi, protagonista su Canale 5 di "Come un gatto in tangenziale"

Fonte: Ufficio stampa Rai Francesca Chillemi

Il giovedì sera l’appuntamento televisivo su Rai 1 è da mesi con Che Dio ci aiuti 8. Ma questa settimana Francesca Chillemi ha dovuto competere contro Paola Cortellesi, protagonista su Canale 5 di Come un gatto in tangenziale.

Su Rai 1 nella puntata andata in onda giovedì 17 aprile di Che Dio ci aiuti 8, mentre i nostri indagano su una famiglia in crisi, alla Casa del Sorriso l’atmosfera è tesa: Alessia deve stilare una relazione sulla struttura. Cristina (leggi la nostra intervista ad Ambrosia Caldarelli) si sente in colpa, ma Lorenzo, comprensivo, la sostiene come un padre, infrangendo le sue regole.

Paola Cortellesi e Antonio Albanese, su Canale 5, sono i protagonisti della commedia Come un gatto in tangenziale. Su Rete 4 a Dritto e Rovescio Paolo Del Debbio si è occupato del viaggio di Giorgia Meloni negli Stati Uniti dove ha incontrato Donald Trump.

Su Rai 2 è andata in onda una puntata di Blue Bloods, mentre Italia 1 ha trasmesso il film The King’s Man – Le origini.

Prima serata, ascolti tv del 17 aprile: Che Dio ci aiuti 8 vince di nuovo

Su Rai 1 Che Dio ci aiuti 8 incolla al piccolo schermo 3.616.000 spettatori pari al 20.9% di share. Su Canale5 Come un gatto in tangenziale ha conquistato 1.744.000 spettatori con uno share del 10.1%. Su Rai2 Blue Bloods intrattiene 571.000 spettatori pari al 3.4%. Su Italia1 The King’s Man – Le origini piace a 945.000 spettatori con il 5.6%.

Su Rai3 L’ombra del giorno segna 561.000 spettatori (3.2%). Su Rete4 Dritto e Rovescio totalizza un a.m. di 1.165.000 spettatori (8.2%). Su La7 Piazzapulita raggiunge 951.000 spettatori e il 6.7%. Su Tv8 la partita di Europa League – Manchester Uniter-Lione ottiene 725.000 spettatori con il 4.1%. Sul Nove Only Fun – Comico Show diverte 803.000 spettatori (4.6%).

Access Prime Time, dati del 17 aprile

Su Rai1 Cinque Minuti conquista 4.203.000 spettatori (22.6%), mentre Affari Tuoi raduna 5.419.000 spettatori (27.2%). Su Canale5 Striscia la Notizia raccoglie 2.378.000 spettatori pari al 12%. Su Rai2 TG2 Post interessa a 522.000 spettatori con il 2.6%. Su Italia1 N.C.I.S. – Unità Anticrimine raduna 1.230.000 spettatori (6.3%).

Su Rai3 Il Cavallo e la Torre è seguito da 1.106.000 spettatori (5.8%), mentre Un Posto al Sole appassiona 1.595.000 spettatori (7.9%). Su Rete4 4 di Sera ha raggiunto 1.128.000 spettatori e il 6% nella prima parte e 1.048.000 spettatori e il 5.2% nella seconda parte. Su La7 Otto e Mezzo conquista 1.798.000 spettatori (9%). Su Tv8 Europa League Live totalizza 269.000 spettatori (1.4%). Sul Nove Don’t Forget the Lyrics! – Stai sul Pezzo raccoglie 493.000 spettatori con il 2.5%.

Ascolti tv Preserale, dati del 17 aprile

Su Rai1 L’eredità, la sfida dei 7 ha ottenuto un ascolto medio di 2.486.000 spettatori pari al 20.5%, mentre L’Eredità ha coinvolto 3.736.000 spettatori pari al 25%. Su Canale5 Avanti il Primo ha intrattenuto 1.710.000 spettatori (15.1%), mentre Avanti un Altro ha convinto 2.659.000 spettatori (19%).

Su Rai2, dopo TGSport Sera (417.000 – 3.7%), Blue Bloods totalizza 523.000 spettatori con il 3.7% nel primo episodio e 696.000 spettatori con il 4.1% nel secondo episodio. Su Italia1 Studio Aperto Mag sigla 382.000 spettatori (3%), mentre C.S.I. Miami raccoglie 517.000 spettatori (3.1%). Su Rai3 le news dei TGR tengono informati 2.141.000 spettatori (13.7%). A seguire Blob segna 824.000 spettatori (4.8%) e Riserva Indiana sigla 768.000 spettatori (4.2%). Su Rete4 La Promessa appassiona 892.000 spettatori (5.2%). Su La7 TGLa7 Speciale raduna 373.000 spettatori pari al 2.8%. Su Tv8 Casa contro Casa ha conquistato 193.000 spettatori (1.2%). Sul Nove Cash or Trash – Chi Offre di Più? è scelto da 318.000 spettatori con il 2%.