Ascolti tv del 25 giugno, la semifinale dell’Isola, Paola Cortellesi o Chi l’ha visto?

L’Isola dei Famosi 2025 è agli sgoccioli, mercoledì 25 giugno è andata in onda su Canale 5 la semifinale. Mentre Rai 1 ha puntato tutto su Paola Cortellesi, protagonista del film Nessuno mi può giudicare.

Il caldo attanaglia l’Italia e in tv l’Isola dei Famosi sta per finire. Nella puntata andata in onda su Canale 5 sono stati decretati i 4 finalisti dell’edizione 2025 condotta da Veronica Gentili. Intanto su Rai 1 Paola Cortellesi e Raoul Bova hanno intrattenuto i telespettatori con la commedia Nessuno mi può giudicare.

Nella battagli degli ascolti tv s’insinua anche Chi l’ha visto?, su Rai 3, dove si è parlato del duplice omicidio di Villa Pamphili e del caso di Chiara Poggi. Su Rete 4 è tornato il consueto appuntamento con Zona Bianca. La puntata è stata dedicata agli aggiornamenti del conflitto in Medioriente e al il matrimonio tra Jeff Bezos e Lauren Sànchez a Venezia.

Prima serata, ascolti tv del 25 giugno: l’Isola dei Famosi conquista lo share

Su Rai 1 Nessuno mi può giudicare incolla al piccolo schermo 2.226.000 spettatori pari al 14.9% di share. mentre su Canale 5 l’Isola dei famosi piace a 1.721.000 spettatori con uno share del 15.4%.

Su Rai2 Delitti in Paradiso intrattiene 857.000 spettatori pari al 5.4% e Oltre il Paradiso 698.000 spettatori pari al 5.6%. Su Italia1 I predoni piace a 909.000 spettatori con il 6.2%. Su Rai3 Chi l’ha Visto? segna 1.586.000 spettatori (11.8%). Su Rete4 Zona Bianca totalizza un a.m. di 692.000 spettatori (5.9%). Su La7 La Torre di Babele raggiunge 498.000 spettatori e il 3.6%. Su Tv8 Rain Man – L’uomo della pioggia ottiene 320.000 spettatori (2.4%). Sul Nove Like a Star raduna 453.000 spettatori con il 3.2%.

Access Prime Time, dati del 25 giugno

Su Rai1 Affari Tuoi 4.599.000 spettatori (28.3%). Su Canale5 Paperissima Sprint raccoglie 1.831.000 spettatori pari all’11.3%. Su Rai2 TG2 Post totalizza 527.000 spettatori con il 3.2%. Su Italia1 N.C.I.S. – Unità Anticrimine raduna 897.000 spettatori (5.6%).

Su Rai3 Generazione Bellezza è seguito da 763.000 spettatori (5.1%), mentre Un Posto al Sole appassiona 1.365.000 spettatori (8.3%). Su Rete4 4 di Sera ha raggiunto 945.000 spettatori e il 6.2% nella prima parte e 890.000 spettatori e il 5.4% nella seconda parte. Su La7 Otto e Mezzo conquista 1.472.000 spettatori (9%). Su Tv8 Foodish totalizza 465.000 spettatori (2.9%). Sul Nove The Cage – Prendi e Scappa raccoglie 404.000 spettatori con il 2.5%.

Ascolti tv Preserale, dati del 25 giugno

Su Rai1 Reazione a catena- L’intesa vincente ha ottenuto un ascolto medio 2.123.000 spettatori pari al 21.8%, mentre Reazione a Catena ha coinvolto 3.024.000 spettatori pari al 24.5%. Su Canale5 Caduta Libera – Le 10 Botole ha intrattenuto 1.173.000 spettatori (13.7%), mentre Caduta Libera ha convinto 1.830.000 spettatori (16.6%).

Su Rai2, dopo TGSport Sera (335.000 – 4%), Blue Bloods totalizza 478.000 spettatori con il 4.5% nel primo episodio e 594.000 spettatori con il 4.4% nel secondo episodio. Su Italia1 Studio Aperto Mag sigla 320.000 spettatori (3.2%), mentre C.S.I. Miami raccoglie 448.000 spettatori (3.4%). Su Rai3 le news dei TGR tengono informati 1.675.000 spettatori (13.4%). A seguire Blob segna 669.000 spettatori (4.7%). Su Rete4 La Promessa appassiona 755.000 spettatori (5.5%). Su La7 la replica di Famiglie d’Italia raduna 162.000 spettatori pari all’1.6%. Su Tv8 4 Ristoranti ha conquistato 279.000 spettatori (2.4%). Sul Nove Cash or Trash – Chi Offre di Più? è scelto da 321.000 spettatori con il 2.4%.