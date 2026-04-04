Ascolti tv del 3 aprile, Ilary Blasi a confronto con Papa Leone XIV

Rai 1 ha cambiato il palinsesto e ha trasmesso la tradizionale Via Crucis. Ilary Blasi su Canale 5 col GF Vip si è scontrata con Papa Leone: i dati di ascolto tv

Dopo il dottorato in filosofia, decide di fare della scrittura una professione. Si specializza così nel raccontare la cronaca rosa, i vizi e le virtù dei Reali, i segreti del mondo dello spettacolo e della televisione.

Ufficio Stampa Mediaset Ilary Blasi al Grande Fratello Vip

In occasione del Venerdì Santo Rai 1 ha modificato il palinsesto della serata. Sospeso Stefano De Martino col suo programma Affari Tuoi, è stato trasmesso lo speciale Porta a Porta dal titolo La Passione di Crans, per ricordare la strage di capodanno, e la tradizionale Via Crucis guidata per la prima volta da Papa Leone XIV.

Canale 5 invece non ha cambiato i suoi programmi. Così dopo Gerry Scotti con La Ruota della Fortuna, è andato in onda un nuovo appuntamento del Grande Fratello Vip, condotto da Ilary Blasi.

Su Rete 4 è tornato Quarto Grado dove si è parlato del caso di Garlasco e del giallo di Rimini. Su Italia 1 è stato trasmesso il film Justice league. Su Rai 2 abbiamo visto Delitti in paradiso e su Rai 3 il film Perfect Days. Su La7 è andata in onda Propaganda Live.

Ascolti tv del 3 aprile, prima serata: la Via Crucis batte il GF Vip

Nella serata di ieri, venerdì 3 aprile, su Rai1 Rito della Via Crucis interessa 3.844.000 spettatori pari al 20.6% di share dalle 20:57 alle 22:31. Su Canale5 Grande Fratello Vip viene battuto, conquistando 2.024.000 spettatori con uno share del 17.4% dalle 21:57 alle 1:16.

Su Rai2 Delitti in Paradiso intrattiene 805.000 spettatori pari al 4.4% e Oltre il Paradiso 749.000 spettatori pari al 5.2%. Su Italia1 Justice League incolla davanti al video 990.000 spettatori con il 6%, mentre su Rai3 Perfect Days segna 504.000 spettatori (3%).

Su Rete4 Quarto Grado totalizza 1.193.000 spettatori (9.5%) e su La7 Propaganda Live raggiunge 973.000 spettatori e il 7.2%. Su Tv8 MasterChef ottiene 436.000 spettatori (3.2%), sul Nove invece I Migliori Fratelli di Crozza raduna 619.000 spettatori con il 3.7%.

Access Prime Time, i dati del 3 aprile

Su Rai1 Speciale Porta a Porta – La Passione di Crans interessa 3.520.000 spettatori (19.4%) dalle 20:31 alle 20:57. Su Canale5, dopo Gira La Ruota della Fortuna di 8 minuti (3.464.000 – 18.9%), La Ruota della Fortuna raccoglie 4.797.000 spettatori pari al 25.2% dalle 20:49 alle 21:53.

Su Rai2 TG2 Post è la scelta di 622.000 spettatori con il 3.3%. Su Italia1 N.C.I.S. – Unità Anticrimine raduna 1.017.000 spettatori (5.4%). Su Rai3 Il Cavallo e la Torre è seguito da 1.108.000 spettatori (6.1%), mentre Un Posto al Sole appassiona 1.348.000 spettatori (7.1%).

Su Rete4 4 di Sera raggiunge 974.000 spettatori e il 5.4% nella prima parte e 866.000 spettatori e il 4.5% nella seconda parte. Su La7 Otto e Mezzo conquista 1.615.000 spettatori (8.6%). Su Tv8 Foodish arriva a 590.000 spettatori e il 3.2%, mentre sul Nove The Cage – Prendi e Scappa raccoglie 561.000 spettatori con il 2.9%.

Preserale, dati del 3 aprile

Su Rai1 L’Eredità – La Sfida dei 7 ottiene 2.680.000 spettatori pari al 24%, mentre L’Eredità coinvolge 3.972.000 spettatori pari al 27.9%. Su Canale5 Caduta Libera – Inizia la Sfida intrattiene 1.174.000 spettatori (11.8%), mentre Caduta Libera convince 1.976.000 spettatori (15.4%).

Su Rai2, dopo TGSport Sera (355.000 – 3.6%), F.B.I. conquista 390.000 spettatori con il 3.2% nel primo episodio e 429.000 spettatori con il 2.7% nel secondo episodio. Su Italia1, dopo Grande Fratello Vip (343.000 – 3.3%), Studio Aperto Mag sigla 337.000 spettatori (2.8%), mentre C.S.I. – Scena del Crimine segna 533.000 spettatori (3.4%). Su Rai3 le news dei TGR tengono informati 2.077.000 spettatori (14.3%). A seguire Blob segna 900.000 spettatori (5.5%) e Vita da Artista sigla 857.000 spettatori (4.9%).

Su Rete4 10 Minuti interessa 775.000 spettatori (5.6%), mentre La Promessa intrattiene 995.000 spettatori (6%). Su La7 Ignoto X raduna 226.000 spettatori pari all’1.9% e su Tv8 4 Ristoranti conquista 306.000 spettatori (2%). Sul Nove, dopo Little Big Italy (324.000 – 3.2%), Cash or Trash – Chi Offre di Più? è scelto da 735.000 spettatori con il 4.4%.