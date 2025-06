Isola dei Famosi 2025, le pagelle della semifinale: Dino teatrale (6), Patrizia fuori con onore (7)

IPA Veronica Gentili

La semifinale dell’Isola dei Famosi 2025 accende i riflettori sulle dinamiche più tese della stagione. Veronica Gentili guida una puntata fitta di scontri, chiarimenti, televoti flash e ritorni strategici. Dallo scontro (ora rappacificato) tra Dino e Omar al crollo fisico di Mario, passando per una Patrizia Rossetti lucida fino alla fine: ecco i voti della serata.

Dino Giarrusso teatrale. Voto: 6

Torna in gioco grazie alla prova del serpente honduregno, ma prima si cosparge il capo di scuse. Chiede perdono a Cristina e a Omar, cita addirittura Berlusconi, parla di “eccesso di agonismo”. Un numero da palcoscenico che divide: per Cruciani è solo una mossa per restare in gara.

Simona Ventura gli concede il beneficio del dubbio, ma l’eliminata Ahlam lo accusa di essere un attore da CentoVetrine. Fatto sta che il televoto lo riabilita, ma la ferita resta. E l’abbraccio con Omar sa più di strategia che di riconciliazione.

Omar Fantini punito. Voto: 4

All’inizio sembrava il giustiziere dei soprusi, ma alla lunga ha perso la misura. Le sue minacce verbali a Dino sono costate care: nomination d’ufficio e rischio eliminazione.

Il punto non è la difesa di Cristina, ma l’incapacità di frenarsi. Non basta più l’aria da paladino. L’intervento della moglie di Dino avrebbe poi smascherato un pezzo di verità: Omar ha aggredito fisicamente Giarrusso prima ancora dell’episodio con Cristina.

Cristina Plevani resistente. Voto: 9

Cristina Plevani in apnea va sotto, nella prova col martello viene sconfitta da Jey, eppure resta in piedi. Ha subito un’aggressione fisica la settimana scorsa e oggi affronta il tutto con lucidità.

Il suo percorso è in salita, ma non si tira indietro. Nel daytime si è mostrata collaborativa anche con Mario, riuscendo a spingerlo oltre la sua comfort zone. Un ruolo da gregaria solida.

Mario Adinolfi affaticato. Voto: 5

La prova della sfera lo mette in ginocchio. Cade al terzo step e finisce al televoto. La clip mostra i suoi progressi, complice l’input di Cristina che lo ha messo all’opera. Ma è tardi per la redenzione completa. Anche il siparietto con Cruciani e sul ruolo tristissimo della donna che deve lavare i piatti sembra più un modo per restare a galla che vera convinzione.

Teresanna Pugliese sott’acqua controvoglia. Voto: 5

Sfida in apnea contro Loredana, perde subito e va al televoto. Fa presente che la Cannata conosceva la sua fobia dell’acqua. Vero. Ma non cambia il risultato perché perde. Nel gruppo sembra ormai isolata. L’ex tronista appare spenta, quasi rassegnata a uscire.

Patrizia Rossetti fuori con onore. Voto: 7

Eliminata con il 17,62%, lascia l’Isola senza drammi. “Giusto così”, dice. Non ha potuto vivere l’esperienza come voleva, ma ha tenuto la barra dritta fino alla fine. Elegante. Con una lucidità rara nei reality, accetta il verdetto con dignità e chiude la sua esperienza con sobrietà, come sempre dovrebbe essere.

Loredana Cannata calcolatrice. Voto: 5

Finta svampita ma in realtà molto sveglia. Sfrutta le debolezze altrui, come quella di Teresanna, per garantirsi la vittoria. Vince la prova in apnea e ottiene il ruolo che fu di Omar. Mossa fredda, ma efficace. Si muove nel gioco con consapevolezza, anche se non sempre con empatia.

Veronica Gentili più centrata. Voto: 6

Dopo la titubanza della scorsa puntata, Veronica Gentili torna a gestire la nave con più fermezza. Ricorda che la violenza non è ammissibile, nemmeno fuori dalla tv. Meglio, ma non ha ancora trovato il passo finale. La complicità con Simona Ventura funziona, ma serve più coraggio nel prendere posizione, soprattutto nei momenti più delicati.