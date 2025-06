Semifinale infuocata all’Isola dei Famosi: provvedimento per Omar Fantini

IPA Omar Fantini

Uno degli episodi più controversi dell’edizione 2025 dell’Isola dei Famosi è avvenuto durante la puntata andata in onda la settimana scorsa, quando un violento scontro tra Dino Giarrusso e Omar Fantini ha acceso il clima in Honduras. Durante una prova in mare, Dino avrebbe afferrato per il collo Cristina Plevani, scatenando la reazione furibonda di Omar. Il tutto è stato documentato in una clip poi trasmessa in diretta: urla, minacce, mani addosso, frasi come “ti ammazzo”. Una scena che ha lasciato interdetti anche gli spettatori a casa e che ha spinto la conduttrice Veronica Gentili a richiamare i protagonisti in diretta per un chiarimento.

Il caso Dino-Omar, più che chiuso, sembra semplicemente messo tra parentesi. L’impressione generale è che la tensione non sia affatto rientrata, ma solo sospesa in vista dell’ultima puntata.

Il confronto tra Dino e Omar: accuse, scuse e teatrini

Il vero faccia a faccia tra Dino e Omar è arrivato oggi, 25 giugno, durante la semifinale in diretta. Nessuno dei due era stato informato in anticipo: si sono ritrovati davanti alle telecamere per un confronto che ha assunto i toni della resa dei conti. Veronica Gentili ha chiesto toni civili, sincerità e rispetto. Dopo oltre mezz’ora di accuse incrociate, frecciate personali e interruzioni continue, si è tentata una chiusura simbolica con una stretta di mano, mai del tutto convinta. La conduttrice ha cercato più volte di riportare la conversazione sui binari del confronto costruttivo, ma il botta e risposta è rimasto incandescente fino all’ultimo.

“Vi siete già abbracciati?”, ha chiesto ironicamente Veronica Gentili aprendo il collegamento con i due protagonisti dello scontro, visibilmente tesi. Dino ha chiesto scusa, affermando: “Un vero uomo ammette i propri errori” e ricordando il contesto estremo dell’Isola: fame, stanchezza, isolamento. Ma Omar non ha ceduto: “Quando ho visto Dino afferrare una donna per la gola, ho perso il controllo. Difendere una donna da un sopruso non è un errore”.

Dino ha replicato duramente, accusando Omar di voler screditarlo e di aver superato il limite. L’atmosfera si è fatta incandescente quando si è toccato il tema della dignità personale, con accuse reciproche sul modo di trattare le donne e sui valori morali sbandierati davanti alle telecamere.

Lo spirito dell’isola interviene: provvedimento disciplinare per Omar

Nel tentativo di riportare la calma, Veronica Gentili ha chiesto ai due naufraghi di stringersi la mano. Ma proprio in quel momento, lo “spirito dell’isola” ha fatto sentire la sua voce: è stato comunicato un provvedimento disciplinare. Nonostante le scuse, è Omar Fantini a ricevere la penalità più pesante: sospensione dalla carica di leader e televoto flash. Dino invece resta in gioco, ma con l’immagine pubblica decisamente incrinata.