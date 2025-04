Fonte: IPA Ambrosia Caldarelli

Ambrosia Caldarelli è una delle giovani promesse del nostro cinema e della nostra tv, e rappresenta perfettamente quella nuova generazione di attrici capace di unire talento, preparazione e una personalità scenica magnetica che la rende adatta a molteplici ruoli. Nata a Roma il 9 dicembre 2000, con origini pugliesi e cresciuta a Trastevere, ha saputo costruirsi in pochi anni un’identità artistica solida e riconoscibile, grazie a scelte coraggiose e interpretazioni mai banali, talvolta molto più complesse di quelle che farebbe normalmente un’attrice della sua età.

Chi è Ambrosia Caldarelli

Come attrice, muove i suoi primi passi verso il mondo dello spettacolo quasi per caso, presentandosi a un casting per un film di Nanni Moretti. Nonostante il provino non andò a buon fine, fu un momento rivelatore. Capì che la recitazione era più di un gioco: era una vocazione. Dopo quell’episodio, si iscrisse alla scuola di teatro N.O.T. diretta da Francesco Montagna, dove ha affinato la tecnica e compreso il valore della disciplina attoriale.

Il vero salto di qualità arriva con Circeo nel 2022, la miniserie prodotta da Cattleya per Rai e Paramount+, dove interpreta Donatella Colasanti, sopravvissuta al massacro di Angelo Izzo e dei suoi diabolici nemici nonché figura simbolica del femminismo italiano. Una prova fisica ed emotiva, preparata con rigore quasi ascetico: Ambrosia Caldarelli ha raccontato di aver lavorato per settimane con la voce della vittima nelle cuffie, cercando non solo di imitarla, ma di comprenderla profondamente. Un ruolo le ha dato visibilità e rispetto nella critica, consacrandola come interprete in grado di affrontare ruoli complessi e delicati con maturità sorprendente.

Particolare anche la storia del suo nome, che non è di certo usuale. A sceglierlo sarebbe stata sua madre, appassionata della poetica di Charles Baudelaire, e che le avrebbe quindi dato il nome di una sua poesia.

La carriera come attrice

Il suo volto, camaleontico e penetrante, si presta a molteplici registri: è passata con naturalezza dal dramma civile alla commedia. Nel suo curriculum troviamo film come Il filo invisibile di Marco Simon Puccioni, Occhi blu di Michela Cescon e Space Monkeys di Aldo Iuliano. Nel 2024 ha interpretato Desdemona nella rivisitazione moderna dell’Otello diretta da Edoardo Leo, Non sono quello che sono, ruolo che ha ulteriormente confermato la sua versatilità e profondità emotiva.

In televisione, dopo il debutto con Vivi e lascia vivere nel 2020, è entrata nel cast di produzioni di successo come Che Dio ci aiuti 8 nel 2025, dove interpreta Cristina, una ragazza alle prese con una gravidanza adolescenziale e un passato difficile. Un personaggio che richiede empatia, delicatezza, ma anche la capacità di rendere palpabile il tumulto interiore con gesti minimi, qualcosa in cui la sua interprete dimostra di essere sempre più brava.

La vita privata

Nonostante la crescente notorietà, Ambrosia Caldarelli rimane molto riservata. Poco si sa della sua vita privata: non cavalca il gossip, né usa i social per mettere in vetrina se stessa. Il suo profilo Instagram è essenziale, curato, spesso legato al lavoro, lontano dalla spettacolarizzazione tipica del mondo dello spettacolo. Questo atteggiamento la rende ancora più affascinante, in controtendenza rispetto al narcisismo digitale oggi troppo diffuso.