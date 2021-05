Tommaso Donadoni, fenomeno di TikTok che sogna di diventare attore

editato in: da

Dalla necessità di rimanere in casa a causa dell’emergenza sanitaria, alcuni giovani ragazzi hanno saputo trarre dei vantaggi, utilizzando i social per comunicare con i loro coetanei. È il caso di Tommaso Donadoni, che attraverso TikTok è riuscito a raggiungere una popolarità che mai avrebbe immaginato.

Nome e cognome: Tommaso Donadoni

Data e luogo di nascita: Nel 2004 a Bergamo

Dove abita: Bergamo

Sorella: Benedetta

House: DefHouse

TikTok: tommaso_donadoni

Instagram: tommasodonadoni

YouTube: Tommaso Donadoni

Tommaso Donadoni da piccolo

Sull’infanzia di Tommaso Donadoni si sa ben poco, d’altronde è ancora giovanissimo. Si è appassionato fin da subito ai social e, quasi per gioco e su incoraggiamento dei suoi amici, ha iniziato a creare contenuti per il web, in particolare su TikTok, YouTube e Instagram. Non si aspettava di attirare così tanto l’attenzione, ma ora non ha dubbi: in futuro vuole far parte del mondo dello spettacolo in veste di attore. Era, inoltre, uno sportivo. Praticava, infatti, sci a livello agonistico.

Le storie d’amore di Tommaso Donadoni

Sul fronte sentimentale, Donadoni si dice innamorato, ma non ha mai presentato ufficialmente nessuna ragazza sui social. In passato si è vociferato su una vicinanza con Brisida, ma nessuno dei due ha mai confermato o smentito.

La famiglia di Tommaso Donadoni

Tommaso, giovanissimo, ha spesso coinvolto alcuni membri della sua famiglia, in particolare la sorella Benedetta. È molto legato anche a suo nonno e alla mamma, che in passato ha avuto un problema di salute ed è stata costretta a passare del tempo in ospedale. Lo ha raccontato, affermando che il ricordo più bello della sua vita è proprio quando lei è uscita sana e salva.

Collaborazioni e litigi

Tommaso fa parte della DefHouse, una crew di creator che collaborano e vivono insieme per affrontare le sfide che TikTok, Instagram e YouTube pongono a tutti gli influencer e per cogliere tutte le opportunità lavorative. Insieme a lui, ci sono anche Simone Berlini, Davide Moccia, Jasmin Zangare.

Non solo amicizie, ma anche rivalità. In passato si è scontrato con i Q4, il gruppo formato da Tancredi Galli, Gianmarco Rottaro, Diego Lazzari e Lele Giaccari. A loro Donadoni ha indirizzato parole molto forti che, però, ha poi ritirato chiedendo scusa.