Che Dio ci aiuti: Can Yaman scompiglia i piani e si prepara alla stagione 7

Can Yaman e Luca Argentero, per Sandokan è sfida a colpi di bellezza

Can Yaman scompiglia i piani a Che Dio ci aiuti 6 e, secondo alcune indiscrezioni, potrebbe tornare anche nella settima stagione. A svelarlo è Silvia Leuzzi, sceneggiatrice della fiction campione d’ascolti con Elena Sofia Ricci. Can sbarcherà nel famoso convento degli Angeli nei panni di un barista che metterà in crisi Azzurra, interpretata da Francesca Chillemi, e farà impazzire anche Monica, impersonata da Diana Del Bufalo.

“So per certo che ha creato un po’ di scompiglio nel cast non solo femminile ma anche maschile – ha confessato a FanPage -. Ovviamente si crea sempre quella situazione da galletti nel pollaio, è stato molto divertente. Anche perché quest’anno tra Stefano De Martino e Can Yaman, diciamo che in Che Dio ci aiuti non manca la bellezza, sia negli uomini che nelle donne”. Dopo lo spot con Claudia Gerini, l’attore turco e star di Daydreamer – le ali del sogno, ha conquistato anche Che Dio ci aiuti 6.

Yaman, secondo quanto racconta la sceneggiatrice, si è trovato benissimo sul set della fiction, dove ha creato subito un ottimo rapporto con gli altri attori. “È stato accolto benissimo – ha raccontato -. Mi hanno detto tutti che si sono trovati molto bene con lui, che è una persona carina, gentile, disponibile, che si è divertito tantissimo a fare questo cameo. Anche il regista si è trovato molto, molto bene. Vi assicuro che ci sarà da divertirsi”.

La presenza di Can Yaman a Che Dio ci aiuti 6 potrebbe segnare il suo arrivo nel cast fisso della fiction nella prossima stagione. “Non posso ovviamente fare alcun tipo di spoiler – ha replicato la sceneggiatrice, di fronte alla domanda se il divo turco sarà nella stagione 6 -. Sì, potrebbe essere anche un lancio per qualcosa di più. Già è stato difficile finire questa stagione, ci sarà il tempo per pensarci”.

D’altronde Can è amatissimo dal pubblico televisivo. Presto l’attore, fidanzato con Diletta Leotta, inizierà le riprese di Sandokan, remake della fiction in cui reciterà accanto a Luca Argentero, Alessandro Preziosi e, forse, anche Alessandra Mastronardi che potrebbe vestire i panni di Marianna, la perla di Labuan.