Belen Rodriguez, la foto di Luna Marie su Instagram a pochi giorni dal parto

Belen incinta, le foto più belle della seconda gravidanza

Belen Rodriguez pubblica su Instagram una foto di Luna Marie a pochi giorni dal parto. La showgirl non vede l’ora di stringere fra le braccia la figlia che nascerà a breve. La modella argentina ha condiviso uno scatto in 3D cui viene mostrato il volto della piccola in modo molto realistico.

Belen è arrivata ormai alla 36esima settimana di gravidanza ed è pronta per coccolare la neonata. Impaziente anche papà Antonino Spinalbese, che su Instagram condivide spesso foto della Rodriguez con il pancione, senza nascondere tutta la tenerezza e l’amore nei suoi confronti.

Con il giovane hairstylist, incontrato dopo il divorzio da Stefano De Martino, Belen ha definitivamente voltato pagina. La showgirl si è lasciata alle spalle i problemi del passato per guardare al futuro con fiducia. Presto diventerà mamma per la seconda volta, dopo l’arrivo di Santiago, nato nell’aprile del 2013, e sta affrontando questa gravidanza con grande serenità e felicità.

Qualche giorno fa la showgirl aveva spiegato di essersi allontanata per un po’ da Instagram per dedicarsi alla famiglia in attesa dell’arrivo di Luna Marie. “Mi sento più serena così, mi sembra di custodire la mia esperienza e questo mi fa sentire bene – aveva confessato ai follower -. Non è che io sia diventata antipatica. Sono un po’ gelosa della mia gravidanza, questo mi sta accadendo”. Belen aveva poi aggiunto alcuni dettagli riguardo la gravidanza: “Manca poco, io sto bene, sono solo un po’ stanca, perché sta arrivando la fine di questo lungo viaggio – aveva rivelato -. Non vedo l’ora di vedere la mia Lunita e di condividerla con voi”.

Con Antonino, Belen sembra aver trovato finalmente la serenità che sognava da tanto tempo. Alle spalle la showgirl ha amori importanti e travagliati, spesso terminati fra le lacrime. Il primo, quello con Marco Borriello, con cui si lasciò dopo il ritorno dall’Isola dei Famosi e il grande successo. Poi la love story con Fabrizio Corona e un periodo difficile segnato da un aborto spontaneo, infine il colpo di fulmine con Stefano De Martino ad Amici e le nozze. Nel 2019 dopo circa tre anni di separazione, Belen e Stefano si erano ritrovati per poi lasciarsi un anno dopo.