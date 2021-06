Stefano De Martino diviso fra Mediaset e Rai: la sua scelta

editato in: da

Da Stefano De Martino ad Antonino, tutti gli amori di Belen Rodriguez

Stefano De Martino ha fatto la sua scelta. L’ex ballerino, secondo alcune indiscrezioni, per settimane sarebbe stato conteso fra Rai e Mediaset sino a prendere quella che sembra una decisione definitiva. Secondo quanto riportato da Davide Maggio, De Martino avrà un posto speciale nei prossimi palinsesti dell’azienda di viale Mazzini.

Secondo le ultime indiscrezioni, l’ex marito di Belen Rodriguez tornerà presto al timone di Stasera tutto è possibile. Dopo aver ereditato la trasmissione da Amadeus, De Martino ha saputo dargli un’impronta originale, grazie anche alla grande intesa con Biagio Izzo e Francesco Paolantoni. Oltre allo show in prima serata, a Stefano sarebbe stata affidata un’altra conduzione importate, quella della serata speciale per celebrare il compleanno di Rai Due. Un evento importante, previsto per il prossimo 4 novembre quando la seconda rete Rai compirà 60 anni.

L’ipotesi dell’addio alla Rai era arrivata dopo che De Martino era stato scelto come giudice di Amici 2021. Stefano non ha mai nascosto il suo legame speciale con Maria De Filippi, la prima a intuire il suo talento e a spingerlo a tentare la carriera di conduttore. Dopo gli esordi ad Amici come ballerino, l’ex marito di Belen ha dimostrato la sua bravura sul campo, prima a Made in Sud poi a Stasera tutto è possibile.

Un grande successo che, secondo alcune indiscrezioni, l’avrebbe portato a riavvicinarsi a Mediaset, con l’ipotesi di uno show domenicale in coppia con Lorella Cuccarini al posto di Barbara D’Urso. Come svela Davide Maggio però i dubbi sarebbero stati dissipati grazie alla promozione della Rai. De Martino dunque sarebbe ancora uno dei volti di punta di Rai Due.

Se la carriera procede a gonfie vele, la vita privata continua a vivere un momento di stallo. Il conduttore è ancora single e, dopo la fine del matrimonio con Belen Rodriguez, non sembra intenzionato a innamorarsi molto presto. L’ex moglie, al contrario, è riuscita a trovare nuovamente la felicità. La showgirl argentina è incinta del nuovo compagno, Antonino Spinalbese, da cui presto avrà la secondogenita Luna Marie. A unire ancora De Martino e Belen è il piccolo Santiago, figlio degli ex coniugi a cui entrambi sono legatissimi.