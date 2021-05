Lorella Cuccarini, nuovi progetti a Mediaset? Un programma tutto per lei

editato in: da

Reduce dal successo della scorsa edizione di Amici, Lorella Cuccarini potrebbe diventare uno dei volti di punta dell’autunno di Mediaset.

La prossima stagione televisiva della rete infatti prevede tantissime novità, con diverse manovre per contrastare la regina della domenica pomeriggio Mara Venier. È stata proprio Barbara D’Urso a confermare che potrebbe non tornare con il suo contenitore domenicale, ma che per lei sono in serbo altri progetti.

“Ci vediamo nella prossima stagione di Canale 5, con cose nuove che ci vedranno ancora protagonisti, cose meravigliose”, aveva dichiarato durante l’ultima puntata di Domenica Live. Secondo quanto anticipato da TvBlog, Mediaset starebbe pensando ad un altro volto per condurre lo show del giorno di festa di Canale 5.

Si parla infatti proprio di Lorella Cuccarini, che dopo l’esperienza da professoressa di ballo nella scuola di Amici, potrebbe avere tutte le carte in regola per andare in onda con un programma tutto suo.

Del resto la Cuccarini non è nuova a progetti di questa importanza e ha alle spalle un bagaglio ricco di esperienze. Basti pensare alle edizioni di Buona Domenica, sempre su Canale 5, in compagnia del collega e grande amico Marco Columbro, ma anche a Domenica in… Così è la vita in onda su Rai 1 negli anni scorsi.

Lorella ha sempre dimostrato la sua grande professionalità, e dopo aver archiviato l’esperienza turbolenta con Alberto Matano e La vita in diretta, ha avuto la sua grande rivincita riapprodando a Mediaset dopo quasi dieci anni di assenza ed entrando nel cast della scuola di Amici.

“Un anno fa, ero stanca. E sfiduciata da un ambiente che dopo 35 anni stentavo a riconoscere”, ha scritto in una toccante lettera indirizzata a Maria De Filippi dopo la fine della sua avventura nella scuola di talenti.

La Cuccarini quest’anno ha abbandonato temporaneamente i panni della conduttrice per tornare al suo ambiente naturale, quello della danza. Ma adesso sembra proprio tornato il momento per lei di vestire nuovamente quel ruolo che negli anni le ha regalato successi e soddisfazioni.

Nel frattempo sembra proprio che Mediaset abbia voglia di rinnovamento: di recente infatti voci sempre più insistenti vorrebbero anche Adriana Volpe al timone di un nuovo format dedicato esclusivamente all’intrattenimento, che potrebbe andare in onda sempre la domenica, nel primo pomeriggio.