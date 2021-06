Belen Rodriguez, dopo il parto due programmi per lei: l’indiscrezione

editato in: da

Belen incinta, le foto più belle della seconda gravidanza

Belen Rodriguez sta vivendo un momento d’oro: manca pochissimo ormai alla nascita della piccola Luna Marie. La showgirl è arrivata ormai alla 36esima settimana di gravidanza e non vede l’ora di coccolare la sua bambina, così come il compagno Antonino Spinalbese, al settimo cielo come mostra sui social.

La secondogenita della Rodriguez dovrebbe nascere tra la fine di giugno e i primi giorni di luglio, ma la bella argentina è già pronta per ripartire con nuovi progetti. La prossima stagione televisiva infatti la vedrà di nuovo tra le grandi protagoniste di Tu Sì Que Vales: se in un primo momento la sua presenza era stata messa in dubbio proprio per la gravidanza, adesso sia la showgirl che i suoi compagni d’avventura Martin Castrogiovanni e Alessio Sakara sono stati confermati al timone del programma.

Le registrazioni dello show prodotto da Maria De Filippi dovrebbero iniziare ad agosto, proprio poco dopo il parto, consentendole così di poter continuare un’esperienza che le sta regalando tante soddisfazioni. “Belen ha una qualità speciale – aveva raccontato Maria De Filippi -. Sa emozionarsi sempre, è rimasta un po’ bambina nel cuore. Lo vedete a Tu Sì Que Vales, l’unica trasmissione che ha scelto di fare: si commuove, le sorridono gli occhi, è alla mano con tutti, con sincerità”.

Sembra però che nel futuro della Rodriguez ci sia un altro progetto: secondo quanto riportato il settimanale Vero oltre a Tu Sì Que Vales Belen sarebbe pronta per guidare un nuovo format che dovrebbe andare in onda su Italia 1 nella prossima stagione.

Secondo i rumors la bella argentina potrebbe essere al timone di un programma dedicato alle donne e alle mamme lavoratrici: non si conoscono ancora i dettagli, ma quel che è certo è che si tratterebbe di uno show perfetto per lei, che ha sempre coniugato la maternità con la carriera.

Nel frattempo Belen sta vivendo gli ultimi momenti della gravidanza insieme al suo compagno, dedicandosi alla sua famiglia. Ha deciso infatti di allontanarsi un po’ dai social: “Manca poco, io sto bene, sono solo un po’ stanca, perché sta arrivando la fine di questo lungo viaggio. Non vedo l’ora di vedere la mia Lunita e di condividerla con voi”.