“Amici”, un’altra insegnante potrebbe lasciare: Maria in difficoltà

La prossima edizione di Amici di Maria De Filippi potrebbe ritrovarsi con un cast completamente rivoluzionato. Dopo le voci che vorrebbero fuori dal programma Arisa e Raimondo Todaro, un’altra insegnante, amatissima dal pubblico, potrebbe lasciare la cattedra della scuola più famosa del piccolo schermo. Si tratterebbe di Lorella Cuccarini, che in vista dei cambiamenti annunciati in Rai in questi giorni, potrebbe far ritorno alla tv pubblica già dalla prossima stagione.

Lorella Cuccarini potrebbe lasciare Amici: il suo futuro è in Rai?

Non è certo un mistero: in queste ultime settimane la Rai sta attraversando un momento di rinnovamento totale. Basti pensare all’addio di Fabio Fazio, che la prossima stagione approderà a Discovery, così come alle dimissioni improvvise e “irrevocabili” di Lucia Annunziata, che con una lettera ai vertici ha comunicato che per lei non esistono più “le condizioni per una collaborazione”, scatenando una vera e propria polemica social.

Tra chi ha già annunciato di andare via e chi resterà saldo nelle sue posizioni, c’è anche chi arriverà portando una ventata di novità in Rai. Si è già parlato infatti di un ritorno di Pino Insegno (che dovrebbe prendere il posto di Flavio Insinna a L’Eredità), ma i nomi in lista potrebbero presto aumentare.

Tra questi c’è anche quello di Lorella Cuccarini, amatissima prof prima di danza e poi di canto di Amici, che potrebbe lasciare Mediaset e la scuola di talenti di Maria De Filippi. La showgirl, nel programma dal 2020, ha avuto la sua rivalsa dopo l’esperienza della conduzione de La vita in diretta al fianco di Alberto Matano, con il quale sono nati attriti e polemiche di cui si è parlato per mesi.

Nonostante il successo innegabile nel talent show, il rientro in Mamma Rai potrebbe tentarla: del resto non è la prima volta che si vocifera un ritorno sulla tv pubblica con la promessa di una trasmissione tutta sua. Il suo addio ad Amici però potrebbe mettere in difficoltà Maria De Filippi, che potrebbe fare a meno anche di Arisa e Raimondo Todaro.

Amici, cast rivoluzionato: l’addio di Arisa e Raimondo Todaro

Il cast della nuova edizione di Amici potrebbe quindi subire grandi modifiche per la prossima stagione. Se l’assenza dal programma Lorella Cuccarini non è ancora stata ancora ufficialmente confermata (si tratta infatti di voci di corridoio), su Arisa e Raimondo Todaro non sembrano invece esserci dubbi.

Pare che la cantante sia intenzionata a dedicarsi ai suoi nuovi progetti musicali, come ha fatto intendere sia su Instagram – con un post non troppo criptico dopo la finale di Amici – che durante la sua partecipazione a Viva Rai 2!, quando a Fiorello ha detto: “Non si sa se ci sarò”.

Diversa invece la situazione di Raimondo Todaro, che potrebbe lasciare la scuola di talenti a causa di un’accesa discussione con Maria De Filippi scoppiata durante la quarta registrazione del serale (e mai trasmessa). Non è escluso per lui un ritorno a Ballando con le stelle, dove è iniziata la sua carriera.

Ovviamente per la conduttrice sono già iniziate le trattative per sostituire i due maestri: si parla di Veronica Peparini e Kledi Kadiu, entrambi insegnati di ballo, due nomi che porterebbero a rivoluzionare ancora una volta le cattedre della scuola.