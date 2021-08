Amici, la Cuccarini conferma il suo ruolo: “È stata una richiesta di Maria”

La macchina organizzativa di Amici non smette di È ufficiale: Lorella Cuccarini sarà la nuova insegnante di canto della scuola di Amici. Lo ha annunciato la stessa conduttrice, che rispondendo alle domande dei fan, ha spiegato cosa è successo in queste ultime settimane.

Com'è noto, Arisa non siederà più dietro la cattedra di canto della scuola: dopo complicati tira e molla, dietro l'assenza della cantante nello show ci sarebbero "scelte avventate e mal ponderate che si sono tradotte in un nulla di fatto". Infatti, dopo aver declinato la proposta del programma di Sky Pekin Express, la cantante avrebbe rinunciato al posto nella scuola più amata d'Italia per motivi personali. Poi ci avrebbe ripensato, ma ormai le trattative erano chiuse e sarebbe rimasta fuori dai giochi.

Pare quindi che Maria De Filippi abbia pensato proprio a Lorella Cuccarini per riempire il posto vacante lasciato da Arisa, mentre il posto da insegnante di ballo della showgirl sarà ricoperto da Raimondo Todaro, proveniente da Ballando con le Stelle.

A confermarlo è stata la stessa Cuccarini, che rispondendo ai quesiti dei fan su Instagram, ha messo a tacere una volta per tutte i rumors che si sono riconforti in queste ultime settimane:

È stata una richiesta personale di Maria e di Maria mi fido ciecamente. Sono onorata di aver ricevuto una proposta simile. Credo che nella storia del programma non sia mai accaduto prima che un docente abbia ricoperto due discipline.

Pare che molti però non siano convinti di questo passaggio alla cattedra di canto: la Cuccarini, sempre tramite delle storie sul suo profilo ufficiale, ha risposto a tutti gli scettici:

Dopo 15 singoli, 6 album, 2 dischi di platino e 1 d’oro, 5 musical cantati dal vivo e 1 Festival di Sanremo, come cantante penso di poter ricoprire quel ruolo.

La showgirl ha anche confermato la partenza anticipata del talent show, che come aveva anticipato Davide Maggio dovrebbe prendere il via tra la seconda e la terza settimana di settembre: "So che la partenza è anticipata, ma non ho ancora notizie precise", ha scritto Lorella. Per lei si tratta di una nuova, entusiasmante sfida: la proposta di Maria De Filippi era arrivata dopo un anno complicato, e l'esperienza di Amici le ha regalato grandi soddisfazioni.