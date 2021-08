Lorella Cuccarini insegnante di canto rassicura: “Sono in grado di farlo”

editato in: da

L’edizione 2021 di Amici di Maria De Filippi si è conclusa con la vittoria di Giulia Stabile, prima ballerina nella storia a trionfare nella sua categoria. Neanche il tempo di abituarsi a questo traguardo così storico che già si parla della nuova stagione, che partirà in netto anticipo rispetto alle precedenti con avvio il 18 settembre.

La giuria è quasi completa ma, a stupire, è il ruolo scelto per Lorella Cuccarini che cambia banco dopo un solo anno di permanenza in quello degli insegnanti di danza. Di certo, non ci sarà Arisa. Questa decisione ha destato non poco sgomento nel pubblico, che invece avrebbe desiderato vederla di nuovo alle prese con i suoi allievi.

A prendere il suo posto, secondo le notizie già confermate, sarà Lorella Cuccarini. I dubbi di molti sono leciti solo se non si conoscono i trascorsi professionali dell’ormai ex insegnante di danza. In una delle sue risposte ai follower, ha specificato di aver accettato questa nuova sfida a seguito della proposta di Maria De Filippi: “È stata una richiesta personale di Maria e di Maria mi fido ciecamente. Sono onorata di aver ricevuto una proposta simile, anche perché credo che nella storia del programma non sia mai accaduto prima che un docente abbia ricoperto due discipline”.

E ha aggiunto:

“I giovanissimi magari non lo sanno, ma ho inciso il mio primo brano a 20 anni. Dopo 15 singoli, 6 album, 2 dischi di platino e uno d’oro, 5 musical cantati dal vivo e un Festival di Sanremo come cantante penso di poterlo fare”.

Il talento e il valore artistico della Cuccarini, comunque, non sono mai stati messi in discussione. È una delle showgirl più complete ed è in grado di spaziare dalla danza alla recitazione, senza perdere qualità e professionalità. Il suo esordio discografico risale al 1986 con Lorel, ma sono seguiti altri dischi come Voci del 1993 e Voglia di fare del 1995. Ha pubblicato anche diverse raccolte.

Tra i singoli di maggiore successo ci sono, sicuramente, La notte vola e Io ballerò. È stata conduttrice del Festival di Sanremo e nel 1995 ha partecipato in gara con il brano Un altro amore no, scritto da suo marito Silvio Testi. Lunghissimo il capitolo musical: Grease, Sweet Charity, Il pianeta proibito – The rock musical, La regina di ghiaccio – Turandot, Non mi hai più detto ti amo. Insomma, Lorella Cuccarini è davvero in grado di insegnare canto.