Alessandro Cattelan su Rai1 dopo X Factor: il suo nuovo show “Da Grande”

Alessandro Cattelan ha detto addio a X Factor, ma è già pronto per un nuovo show che lo vedrà protagonista nei palinsesti Rai del prossimo autunno. Il suo programma si intitola Da Grande, e presto approderà sulla rete ammiraglia con tantissime sorprese.

“Sarà uno show dove si canta, si balla, ci si traveste, ci si diverte, si parla, magari si solleva anche un pensiero” – ha rivelato Cattelan in una lunga intervista a Repubblica – “Vogliamo essere come il goccio di grappa nel caffè, che ti rende un po’ alticcio e ti porta a far qualcosa oltre il solito perché sei a tuo agio”. Da Grande vuole portare una ventata di novità su Rai1, e quale scelta migliore di un conduttore che ha saputo reinventarsi già tantissime volte? Dai programmi musicali ai talent show, sino ad approdare al suo one-man show che ha riscosso un enorme successo su Sky, Alessandro Cattelan non ha mai fallito un colpo.

Ora che approda in Rai, la sfida si fa più difficile: “I dirigenti mi hanno cercato perché facessi quel che so fare senza snaturarmi, e proprio per portare un certo pubblico. E voglio anche mettermi un po’ alla prova, magari anche stare scomodo dopo anni in una confort zone che mi ha fatto crescere senza traumi”. Cattelan è rimasto per ben 10 anni alla guida di X Factor, tanto da diventarne praticamente il volto. Ma al termine della scorsa edizione del talent, ha annunciato il suo ritiro. Una decisione che ha scosso il pubblico, e che tuttavia potrebbe rivelarsi davvero interessante.

Mentre Ludovico Tersigni ha ereditato il suo posto a X Factor, Alessandro Cattelan si prepara per una stagione ricca di appuntamenti. Sarà infatti al timone di Da Grande, show attualmente previsto in due serate (“Le stiamo costruendo come eventi, poi chissà” – ha ammesso il conduttore). Ma lo vedremo anche in Una semplice domanda, docu-serie targata Netflix che debutterà con le sue 8 puntate a fine 2021.

“Tutto nasce da una domanda di mia figlia Nina: ‘Papà, cos’è la felicità?’. Neh, non lo so, malgrado abbia le carte in regola per essere felice. E ho fatto passare la domanda attraverso il mio cervello bacato” – ha raccontato Cattelan, che sarà autore e protagonista dello show – “Stiamo cercando storie per prendere in modo laterale la più grande questione della storia dell’umanità”.