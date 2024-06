Anticipazioni Da vicino nessuno è normale: gli ospiti di lunedì 3 giugno

Fonte: IPA Alessandro Cattelan

Dopo il successo delle prime due puntate, Alessandro Cattelan è pronto per l’appuntamento conclusivo del suo percorso in prima serata su Rai2 con Da vicino nessuno è normale, un format collettivo e divertente che ha in programma che come sempre ci tiene compagnia con una serie di candid camera, esperimenti sociali e strane manie del pubblico e non solo. Le porte teatro Franco Parenti di Milano si preparano per aprirsi a nuovi incredibili ospiti, accompagnati dall’irriverenza di un Cattelan che si conferma un ottimo padrone di casa. Scopriamo chi e cosa vedremo nella serata di lunedì 3 giugno.

“Da vicino nessuno è normale”, ospiti del 3 giugno

Archiviate la passeggiata tra i mobili Ikea di Elettra Lamborghini e la corsa di Fabio Caressa tra le vie di Milano per evitare che la figlia Eleonora gli prosciugasse tutto il conto in banca della scorsa puntata, Alessandro Cattelan torna al teatro Franco Parenti di Milano per la puntata conclusiva di Da vicino nessuno è normale, sempre in prima serata su Rai2.

Il people show prodotto da Rai-Direzione Intrattenimento Prime Time in collaborazione con Fremantle Italia nelle scorse due puntate ha aperto il vaso di pandora delle piccole e grandi manie umane in modo divertente, ricordandoci che tutti abbiamo qualche piccola idiosincrasia. Un format che, coinvolgendo ospiti e pubblico, ci porta a ragionare sulla condizione umana.

La terza e ultima puntata di Da vicino nessuno è normale è programmata per stasera, lunedì 3 giugno: come sempre, Alessandro Cattelan avrà al suo fianco il talento e il supporto di alcuni ospiti fissi: la musica degli Street Clerks e la presenza di Samuele Colajanni, Francesco De Carlo, Francesco Fanucchi e Matto Varini.

Per quanto riguarda invece gli ospiti che questa sera aiuteranno il pubblico in studio e da casa ad approfondire le manie umane, Cattelan ha pensato a una serie di personalità che mantengono alta l’asticella delle puntate precedenti.

Si parte con due esponenti amatissimi del panorama musicale italiano: Arisa, coach di The Voice e vincitrice nel 2014 del Festival di Sanremo con il brano Controvento. Insieme a lei Diodato, che ci ha fatto emozionare con Fai rumore, brano vincitore del Festival di Sanremo nel 2020, e che quest’anno è tornato sul palco dell’Ariston con Ti muovi. Altra quota canora della serata è rappresentata da Paola & Chiara, attualmente sulla cresta dell’onda con la nuova canzone Festa totale.

Spostandoci al mondo dello sport, invece, vedremo il calciatore Nicolò Zaniolo, che dopo un infortunio non potrà partecipare agli imminenti europei. Ultima, ma non per importanza, la bellissima Diletta Leotta, conduttrice sportiva e volto noto del panorama televisivo italiano.

“Da vicino nessuno è normale”, quando e dove vederlo

Il programma di Alessandro Cattelan, ospitato dentro e fuori il teatro Franco Parenti di Milano, potrà essere seguito in prima serata su Rai2. Quello di stasera, 3 giugno, è l’ultimo appuntamento, e ci terrà compagnia come sempre a partire dalle ore 21.20. Per chi volesse recuperarlo in un secondo momento, invece, le puntate saranno disponibili anche sulla piattaforma RaiPlay, su cui non solo si può seguire in live streaming, ma anche on-demand.