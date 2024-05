Anticipazioni Da vicino nessuno è normale: gli ospiti di lunedì 27 maggio

Fonte: Ufficio stampa Words For You Elettra Lamborghini ospite a "Da vicino nessuno è normale"

Dopo il debutto della prima puntata, Alessandro Cattelan continua il suo percorso in prima serata su Rai2 con il suo Da vicino nessuno è normale, un format collettivo e divertente che ha in programma di tenerci compagnia ancora per due puntate. Tra candid camera, esperimenti sociali e strane manie del pubblico e non solo, Cattelan è pronto ad aprire le porte del teatro Franco Parenti di Milano a nuovi incredibili ospiti. Scopriamo chi e cosa vedremo nella serata di lunedì 27 maggio.

“Da vicino nessuno è normale”, ospiti del 27 maggio

Dopo una nuotata con Federica Pellegrini e una partita di calcio non convenzionale con gli iconici Antonio Cassano, Nicola Ventola e Lele Adani, Alessandro Cattelan ha decisamente onorato il suo debutto in prima serata su Rai2 mantenendo alta ogni aspettativa.

Il people show prodotto da Rai-Direzione Intrattenimento Prime Time in collaborazione con Fremantle Italia ha aperto il vaso di pandora delle piccole e grandi manie umane non solo rendendole decisamente divertenti, ma anche ricordandoci che ognuno di noi ha qualche piccola idiosincrasia e che non dobbiamo vergognarcene. Un mix di suggestioni che ci invitano a ragionare sulla condizione umana coinvolgendo non solo gli ospiti, ma anche il pubblico in presenza e da casa per un’esperienza che, come già dimostrato la scorsa settimana, ha tutti i presupposti per essere indimenticabile.

Non è un caso, infatti, che il titolo del programma sia ispirato alla frase De perto ninguem è normal di Franco Basaglia, padre della Legge 180 che impose la chiusura dei manicomi e che regolamentò il trattamento sanitario obbligatorio con servizi di igiene mentale pubblici.

La seconda puntata di Da vicino nessuno è normale è programmata per stasera, lunedì 27 maggio: come per la serata di debutto, Alessandro Cattelan potrà contare sul supporto e la compagnia della musica degli Street Clerks e di 4 fissi: Stefania Andreoli, Samuele Colajanni, Francesco Fanucchi e il Tiktoker Matto Varini.

Ma chi saranno, invece, gli ospiti che questa sera aiuteranno il pubblico in studio e da casa ad approfondire le manie umane con esperimenti sociali e divertentissimi giochi? Grande ritorno in tv di Fabio ed Eleonora Caressa, coppia padre- figlia che ci ha fatto ridere ed emozionare durante l’ultima stagione di Pechino Express. Insieme a loro, un’altra coppia amatissima: Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser, pronti a convolare a nozze il prossimo 30 giugno.

Fonte: Ufficio stampa Words For You

Si aggiungono poi Elettra Lamborghini, Tommaso Paradiso e la nostra Angelina Mango, che pare non abbia tempo di fermarsi dopo la sua incredibile partecipazione all’Eurovision Song Contest 2024, in cui ha ottenuto il settimo posto.

“Da vicino nessuno è normale”, quando e dove vederlo

Il programma di Alessandro Cattelan, ospitato dentro e fuori il teatro Franco Parenti di Milano, potrà essere seguito in prima serata su Rai2. In programma ancora due appuntamenti: quello di stasera, 27 maggio e quello del 3 giugno sempre a partire dalle ore 21.20. Per chi volesse recuperarlo in un secondo momento, invece, le puntate saranno disponibili anche sulla piattaforma RaiPlay, su cui non solo si può seguire in live streaming, ma anche on-demand.