Cecilia Rodriguez, l’abito da cocktail nero da 180 euro a Da vicino nessuno è normale

È un momento d’oro per Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser, che il 30 giugno si sposeranno nella campagna toscana con un evento fastoso da 200 invitati. Proprio negli scorsi giorni, la sorella di Belen ha festeggiato l’addio al nubilato con le amiche e la sorella, condividendo sui social qualche frammento di un weekend di divertimento goliardico.

La coppia nella serata del 28 maggio è stata ospite al programma di Alessandro Cattelan Da vicino nessuno è normale, un varietà-contenitore che tratta le stranezze dei vip e delle persone comuni. Per l’occasione la showgirl ha scelto un abito da cocktail nero di un brand emergente. Scopriamo qualcosa in più su questo look, che è perfetto per una serata speciale: aperitivo, cena o notte folle in discoteca.

Cecilia Rodriguez e l’abito Gauge 81 a Da vicino nessuno è normale

Assistita dallo stylist milanese Matteo Stellini, Cecilia ha scelto questo abito monospalla molto fasciante, che ha condiviso anche in un paio di scatti sui social. Il brand womenswear si chiama Gauge 81, ha sede tra Amsterdam e Bogotà e si propone di valorizzare la femminilità sia casual degli outfit da giorno sia più ricercata con le mise da serata. Una curiosità: questo brand propone pochi colori, e molto basici, dal nero al bianco al verde, e si concentra sulla produzione di abiti aderenti con giochi di allacciature oppure jumpsuit. Diversi modelli sono monospalla, come quello appunto della Rodriguez.

In particolare, il modello di Cecilia Rodriguez si chiama “ira” ed al momento è in promozione a 180 euro. È in viscosa al 77% ed è caratterizzato da una linearità di parallelismi, che ne costituisce il concetto di eleganza. Disegnato ad Amsterdam, è stato fabbricato in Portogallo. La Rodriguez per l’ospitata con Ignazio Moser ha abbinato al long dress un paio di sandali Le Silla, neri e con il tacco sottile. I capelli castani erano sciolti in uno stile molto naturale e il make up ha scelto di valorizzare la carnagione con colori sul nude, il corallo, il moka, con uno smokey sulle palpebre.

L’abito nero, un classico perfetto anche per l’estate 2024

Si può prendere spunto da questo look per acquistare o andare a valorizzare uno storico capo nero che abbiamo nell’armadio da un po’. D’altronde, è un colore che non passa mai di moda. Non occorre dirlo, Coco Chanel era una grande sostenitrice del nero come simbolo dell’eleganza. È un colore sempre chic, con cui è impossibile sbagliare, che si adatta benissimo al casual come agli outfit più formali, ai completi giacca e pantalone o ai miniabiti. In questo caso Cecilia ha scelto un taglio molto usuale, un cocktail dress lungo fino a metà polpaccio e con una spalla completamente scoperta, con l’effetto di un gioco dinamico di asimmetrie.

Nell’estate 2024 vanno forti gli abbinamenti dei black dress con mocassini o sabot, con Mary Jane o shopper e maxi-borse, e colori anche accesi soprattutto sui toni del verde, come hanno decretato le passerelle: pistacchio, lime, smeraldo sono le tonalità più gettonate. Cecilia Rodriguez è sempre al passo con le ultime tendenze, ma non disdegna neanche una serata in un look classico e immortale, proprio come l’abito colombiano-danese che ha scelto. A questo punto, dopo i look particolari dell’addio al nubilato, non vediamo l’ora di scoprire il suo abito da sposa, con al suo fianco Belen come damigella d’onore.