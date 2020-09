Tina Cipollari, Ambra Lombardo svela i motivi dell’addio a Kikò

editato in: da

Ambra Lombardo torna a parlare dell’addio a Kikò, ex marito di Tina Cipollari conosciuto nella casa del Grande Fratello. I due si erano innamorati durante il reality condotto da Barbara D’Urso. L’hairstylist nel corso della trasmissione aveva raccontato il suo amore, ormai finito, per Tina e aveva anche espresso la volontà di innamorarsi di nuovo. Nel corso dei giorni Ambra era riuscita a rubare il suo cuore e quando i riflettori si erano spenti, dopo un bacio mozzafiato in diretta, la Lombardo e Nalli avevano iniziato una relazione.

La love story è continuata per diversi mesi, fra crisi e smentite, sino all’addio. A scrivere la parola fine sarebbe stata Ambra, stanca della lontananza e desiderosa di portare a un altro livello la relazione con Kikò. “Lui per una serie di vincoli e di questioni logistiche purtroppo non può darmi quella presenza che per me è importante. Mi sono stanca di aspettare – aveva raccontato qualche tempo fa a Nuovo -. La mia sarà una estate da single. Anche volendo non saprei in quale altro modo definirmi. Il problema è che non mi sembra ci siano prospettive per il futuro”.

La fine del rapporto sarebbe arrivata dopo alcune riflessioni fatte durante il lockdown. Al settimanale DiPiù, Ambra ha spiegato che fra i motivi dell’addio ci sarebbe una diversa visione del futuro. La Lombardo infatti avrebbe voluto consolidare la relazione e, più avanti, formare una famiglia con il fidanzato. Questo però non è mi accaduto. “Se la storia si fosse consolidata, certamente avrei voluto queste cose da lui – ha detto a DiPiù -. Avere dei figli non era uno scenario impossibile […] Eppure sapeva che era uno dei miei progetti di vita”.

Kikò è stato legato per oltre dieci anni a Tina Cipollari. Un amore nato a Uomini e Donne dove lui era corteggiatore e lei opinionista. Poi una segnalazione a Maria De Filippi aveva portato alla luce la relazione, dando inizio a una love story coronata dalle nozze e dalla nascita di tre figli. Oggi Tina e Kikò hanno ancora un ottimo rapporto, nonostante siano separati. Lei è legata a Vincenzo Ferrara, mentre lui è ancora single.