Sabrina Salerno in bikini su Instagram: a 52 anni è strepitosa

Sabrina Salerno conquista Instagram e a 52 anni in bikini è ancora più bella di quando aveva vent’anni. Showgirl, conduttrice e cantante, era giovanissima quando, negli anni Ottanta, divenne una star internazionale. Indimenticabili le sue hit, da Boys (Summertime Love) a Sexy Girl sino a Siamo Donne, Sabrina è stata uno fra gli artisti italiani che ha venduto di più all’estero, con oltre 20 milioni di dischi.

Sono passati anni da quando Sabrina conquistò il pubblico con il suo talento e la sua bellezza, ma da allora è sempre rimasta sulla cresta dell’onda. Con il tempo ha dimostrato di essere una grande professionista, ma soprattutto una donna intelligente e forte. Oggi la Salerno è sposata con Enrico Monti, imprenditore conosciuto nel 1994 da cui ha avuto nel 2004 il figlio Luca Maria, ed è una star di Instagram. I social sono diventati il modo per rimanere in contatto con i fan, ma anche per scoprire come è cambiata negli anni. Ed è impressionante vedere come Sabrina sia rimasta la stessa ragazza degli anni Ottanta, non solo nello spirito, ma anche nel fisico.

Sui social, la Salerno sfoggia un bikini mozzafiato ed è davvero splendida. “Nei primi anni ’80 andavo al liceo, nell’87 ho iniziato a lavorare – ha raccontato di recente a Rolling Stone -. Ho lavorato dall’87 al ’90, proprio in coda, alla fine. Non ho questi ricordi incredibili, se non della scuola. Eccezion fatta per il boom, ma non è che uno ci pensa”.

L’ultima apparizione a Sanremo 2020 dove Sabrina ha affiancato Amadeus sul palco. All’Ariston la cantante ha dimostrato ancora una volta di essere un’artista completa, cantando e ballando, ma soprattutto svelando che si può essere strepitose anche a 52 anni, senza dover invidiare nulla alle colleghe più giovani. D’altronde lei è stata e sempre sarà dalla parte delle donne. “Ho avuto molto di più dalle donne che dagli uomini – ha spiegato -. Quando una donna è intelligente e sicura non si mette in competizione e diventa complice. L’uomo, invece, entra sempre in competizione. Anche se si è amici. Penso che, tra uomo e donna, nascano sempre dinamiche terrificanti e mi vengono in mente persone che hanno lavorato insieme per diversi anni, ma che una volta spente le luci si sarebbero uccisi”.