Sabrina Salerno, le foto scatenano gli hater: “Stereotipi di muffa”

Fonte: IPA Sabrina Salerno in bikini

Sabrina Salerno colpisce ancora. La show girl più sexy di tutte, che detiene il titolo dai “lontani” anni ’80, da quando aveva 20 anni e oggi ne ha 55, non molla: le sue foto in bikini, ieri come oggi, fanno impazzire il pubblico maschile e sospirare quello femminile. Di consapevolezza al pensiero che come lei, che dopo 30 anni vanta ancora il fisico di una teenager, ce ne sono poche. E di invidia, per molte, che non le perdonano il fatto di ostentare in continuazione tanta naturale fortuna.

L’ultimo scatto postato da Sabrina da Craiova, in Romania, stretta in un paio di fuseaux e in una t- shirt bianca attillata e rigorosamente senza reggiseno sotto, hanno scatenato l’inferno. Estimatori che la ringraziano e benedicono (“Grazie Sabrina per avermi mandato in pensione in anticipo con la 104 per i non vedenti”) donne che le riempiono di complimenti e, ca va san dire, molti hater. Soprattutto femminili, che la accusano di volgarità ed estenuante insistenza nel voler mostrare il suo corpo in primo e ravvicinato piano.

Critiche alle quali Sabrina ha voluto rispondere, con un tweet e un post diretti. Il cui senso, riassunto ai minimi termini, è: “Voi siete dei boomer nelle vostre critiche e io continuo a fare come cavolo mi pare”.

Chi mi ama e chi mi odia. Chi ignora totalmente ciò che faccio. Mi sono sempre piaciute le critiche costruttive ma non comprendo quelle gratuite, aggrappate a stereotipi che odorano di muffa… #onmyway #stadium