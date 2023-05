Sabrina Salerno su Instagram: “Una fake news che mi perseguita da 30 anni”

Fonte: IPA Sabrina Salerno, 10 look che hanno lasciato senza fiato

Sabrina Salerno non ci sta e su Instagram mette a tacere una volta e per tutte quella che lei stessa ha definito “una fake news che mi perseguita da più di 30 anni”. L’argomento è noto praticamente a tutti e ha a che vedere con il suo florido décolleté. Per decenni, sin dal suo boom con Boys (Summertime love) nel 1987, c’è chi ha dato per certo che non fosse del tutto naturale, piuttosto una “mossa” ben studiata con l’aiuto del chirurgo estetico per dare una spinta alla sua carriera. Ma la verità è un’altra.

Sabrina Salerno smentisce la fake news sul suo fisico

È innegabile che Sabrina Salerno debba in parte la fama al suo fisico mozzafiato. Ancora oggi all’età di 55 anni, compiuti lo scorso 15 marzo, resta una delle donne più belle dello spettacolo italiano e sappiamo bene che non è tutto merito di Madre Natura: la cantante segue un regime dietetico salutare praticamente da sempre e, com’è ovvio, si tiene in forma allenandosi assiduamente. Lei stessa in una recente intervista aveva ammesso: “Un po’ è genetica, un po’ sto molto attenta a tutto. Mi alleno, mangio bene, non ho vizi particolari. Sono sempre stata attenta alla salute fisica e mentale”.

Sempre attiva tra performance e concerti, senza tralasciare le numerose ospitate in televisione, Sabrina resta un’icona di bellezza e stile che unisce intere generazioni di appassionati e appassionate. Sì, perché la verità è che la cantante riesce a mettere d’accordo proprio tutti e non è una mera questione di “seduzione” a decretare il suo successo.

Per decenni c’è chi ha messo in dubbio la genuinità delle sue generose grazie ma stavolta la Salerno ha voluto mettere a tacere ogni tipo di voce o insinuazione, con tanto di documenti alla mano. “La storia clinica, gli esami pregressi e l’obiettività attuale, escludono in maniera assoluta la presenza di impianti mammari” ha scritto su Instagram allegando la perizia di un chirurgo specializzato, nella speranza di “aver messo la parola FINE a una fake news che mi perseguita da più di 30 anni”.

Sabrina Salerno e il rapporto con la chirurgia plastica

In men che non si dica è arrivata una pioggia di commenti da parte dei fan che da sempre la sostengono in tutto e per tutto, tra chi le fa “90 milioni di applausi” citando un Fantozzi d’annata a chi afferma “Non abbiamo bisogno di prove”, e ancora “Mai avuto dubbi per quanto mi riguarda”.

Persino il coach di Amici Rudy Zerbi è intervenuto, citando l’intervista ai microfoni di Radio Deejay in cui Sabrina Salerno aveva di fatto già risposto alla fatidica domanda sulla chirurgia plastica: “Posso dire che noi ragazzi anni ’80, quando non c’era photoshop, eravamo molto naturali. E io, ci tengo a dirlo, non sono mai entrata in una sala operatoria, se non a 35 anni per partorire mio figlio [Luca, ndr] con il cesareo. A me hanno già detto di tutto, che sono rifatta, ma non è assolutamente vero”. Più chiaro di così.

La risposta alle parole di Angela Cavagna

Ma com’è possibile che dopo trent’anni questo argomento sia ancora sulla bocca di molti? In verità è impossibile non notare la “coincidenza” temporale con cui la Salerno ha deciso di mettere nero su bianco il suo post social, giunto a pochi giorni dall’intervista che la ex collega Angela Cavagna ha rilasciato al Corriere della Sera.

Nel 1990 fu proprio lo storico volto di Striscia la Notizia ad “accusarla” di non essere una bellezza al naturale e ha continuato a sostenere la sua tesi anche nel 2023: “Era la verità, perché mentire? – ha detto al Corriere -. Siamo di Genova, la conosco da quando aveva 16 anni, bellissima ragazza, ma lì davanti non aveva granché”. Per certe affermazioni la Salerno decise persino di citarla in giudizio, cosa che poi si tradusse in un nulla di fatto. Adesso (forse) questa storia infinita ha trovato finalmente la sua conclusione.