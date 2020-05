A casa di Sabrina Salerno, tra vintage e modernità

editato in: da

Bellissima e ironica, Sabrina Salerno è forse stata una delle co-conduttrici di Amadeus a Sanremo 2020 più apprezzate. Anche la sua casa, di cui ha mostrato alcuni scatti sui social, è arredata a sua immagine e somiglianza e ha, pertanto, attirato numerosi complimenti.

Sabrina Salerno sta trascorrendo queste settimane nella sua villa a Venezia. La showgirl, di recente, ha postato su Instagram numerosi scatti che non sono passati inosservati. E, a fare da sfondo, c’è sempre stata la sua bellissima casa.

Ciò che salta subito all’occhio è che la dimora di Sabrina è composta da ambienti in cui la luce e l’eleganza la fanno da padrone. Presenti anche molti mobili vintage, in un legno pregiato, e una vista mozzafiato sui canali veneziani.

In cucina predomina il bianco lucido delle mattonelle in ceramica presenti sia su gran parte delle pareti della stanza, sia sulla comoda penisola dalla forma arrotondata che fa da piano d’appoggio. Si possono notare, inoltre, alcuni piccoli mosaici e una credenza retrò in legno. A rendere moderno l’ambiente ci pensano gli elettrodomestici di ultima generazione.

Sabrina Salerno può accogliere i suoi ospiti in una imponente sala da pranzo, dove è presente un comodo divano in color crema, accompagnato da un piccolo pouf dello stesso colore, sapientemente scelto per dare luce all’ambiente. Il tocco vintage, invece, è dato dal grande specchio con cornice oro e dal pianoforte a coda che regala alla stanza un’atmosfera romantica.

Dagli scatti di Sabrina Salerno è poi possibile notare altri dettagli che rendono la sua dimora veramente speciale. Un caminetto, un tappeto persiano, quadri antichi con rappresentazioni di paesaggi, numerose fotografie incorniciate, un’enorme armadio bianco che, con molta probabilità, custodisce gli abiti della cantante e una possente libreria colma di volumi. Delizioso anche lo spazio all’aperto, dove predomina il ferro battuto. La showgirl ha aggiunto, poi, una grande quantità di piante e fiori che rendono il piccolo giardino un luogo perfetto per passare qualche ora in totale tranquillità.

I commenti ricevuti sui social lo confermano: Sabrina Salerno può essere veramente orgogliosa della sua dimora, alla quale è riuscita a dare un tocco personale trovando il giusto equilibro tra vintage e modernità.