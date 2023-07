Sabrina Salerno sirena in bikini: “Mi sento più giovane dei miei 55 anni”

Sabrina Salerno in bikini è una vera visione. Ma se è vero che “oltre le gambe c’è di più”, al di là di quelle della cantante c’è un mondo fatto di vita, esperienze e di cambiamento. Perché da giovani capita a tutte di sentirsi “sbagliate”, di lasciarsi trascinare giù da quelle naturali insicurezze che spesso, però, sono il risultato di quanto ci circonda. Di come ci vorrebbero gli altri: sempre perfette, sempre al di sopra di aspettative che sembrano impossibili da soddisfare. La Salerno ne ha parlato in un’intervista a Intimità, spiegando perché oggi a 55 anni si sente molto più giovane di quanto non si sentisse da ragazza. E no, non è soltanto una questione di fisico.

Sabrina Salerno, sentirsi giovani a 55 anni

“Ricordo perfettamente di aver vissuto il mio 24º compleanno con molta ansia – ha raccontato Sabrina Salerno nell’intervista – perché avevo la strana sensazione di sentirmi già vecchia. Mentre adesso mi sento molto più giovane dei miei 55 anni, che vivo in alcuni giorni con molta leggerezza in altri meno, come normale che sia per tutti grazie allo stato d’animo del momento e del periodo, ma senza avvertirli assolutamente come un peso”.

Quella della cantante è una riflessione sul tempo che passa, ma soprattutto sulla percezione che noi donne abbiamo di noi stesse. Quando si è giovani e alle prese con le prime esperienze nel mondo, sia positive che negative, c’è sempre una parte di noi che ci rimanda a tutti quei dubbi e quelle insicurezze che talvolta possono prendere il sopravvento. Sabrina Salerno è bella e lo è sempre stata, questo è innegabile, eppure c’è stato un tempo in cui a prevalere erano un senso di “ansia” e “pesantezza” che la portavano a vedere “tutto molto difficile”.

È qualcosa che nasce da dentro, ma che ha anche a che vedere con quanto ci circonda. Nell’intervista ha sottolineato qualcosa di importante: “Nel fulgore esibito della mia gioventù, a volte dentro di me ero molto più vecchia di quanto mi senta adesso (…) anche a causa della pressione mediatica a cui ero sottoposta“. Che non è da sottovalutare, specialmente quando agli esordi non hai ancora le spalle larghe ed è un attimo, che ti ritrovi giù.

Sabrina Salerno, oltre il bikini c’è di più

Ammirarla in tutto il suo splendore quando indossa un bel bikini, così come un abito che ne metta in evidenza le forme, è sempre una gioia per gli occhi. Ma a rendere ancor più bella Sabrina Salerno è tutto quel che va oltre la mera apparenza. Oggi la cantante è cambiata e parla con la consapevolezza di una donna che a 55 anni ha imparato ad amarsi e percepirsi senza lasciarsi influenzare da tutto questo: “Ho la capacità di elaborare le situazioni in maniera adulta e consapevole, cosa che mi regala una visione molto più morbida ed obiettiva”, ha ammesso.

È questo a farla sentire giovane a 55 anni, molto più di quanto non si sentisse da ragazza ma non è qualcosa che ha a che vedere soltanto con il corpo. Essere consapevoli, avere fiducia in sé stesse e volersi bene possono sembrare imprese molto difficili quando a far da sottofondo sono stereotipi e aspettative: “Quello che davvero mi infastidisce – ha sottolineato la Salerno – è la propensione della società a sottolineare sempre il passare del tempo, soprattutto per noi donne, come se dovessimo sempre giustificare di viverlo sentendoci realmente a nostro agio. Tutto quello a cui dobbiamo pensare, invece, è fare in modo di affrontarlo in maniera soddisfacente, cercando di stare sempre meglio con gli altri e soprattutto con noi stesse. Perché, se invece ci ritroviamo a stare peggio, significa che abbiamo sbagliato molte cose nel tempo che c’è stato dato fino ad ora”.