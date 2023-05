Sabrina Salerno icona di sensualità a “I Migliori Anni”: non ce n’è per nessuno

Fonte: IPA Sabrina Salerno, 10 look che hanno lasciato senza fiato

Come lei non c’è nessuno: Sabrina Salerno è un’icona di sensualità e in ogni sua apparizione televisiva è capace di lasciare il segno. Lo ha fatto anche durante la prima puntata de I Migliori Anni dell’Estate, spin-off de I Migliori Anni condotto da Carlo Conti. Rappresentante degli ruggenti anni ’80, Salerno ha lasciato tutti senza fiato con la sua esibizione di Boys.

Sabrina Salerno, come lei nessuno: lascia Carlo Conti senza fiato

Classe 1968, Sabrina Salerno ha dimostrato ancora una volta di essere un vero e proprio vulcano di talento e sensualità. Ogni suo passaggio televisivo del resto fa discutere e non è certo un caso: la cantante è apparsa come sempre in splendida forma, con una padronanza del palco che ha lasciato anche Carlo Conti senza fiato.

Sabrina Salerno si è esibita durante la prima puntata de I Migliori Anni dell’Estate, con il tormentone estivo degli anni ’80 Boys. Look da urlo per l’ex showgirl che si è presentata sul palco con un top corto e aderentissimo dalla scollatura audace, giacca con le frange e pantaloni con spacchi laterali che lasciavano scoperte le sue gambe toniche.

La cantante ha lasciato tutti a bocca aperta, perché per lei il tempo non sembra passare: il confronto con le immagini degli anni ’80 è stato tutto a suo favore, perché a 55 anni appena compiuti (ha spento le candeline lo scorso 15 marzo) è ancora più affascinante di quando ne aveva 20.

“Sempre bellissima”, ha commentato Carlo Conti dopo la sua esibizione che ha fatto ballare tutto lo studio, riportando indietro il pubblico alla calda estate del 1987, quando tra l’altro prese il via la sua carriera che di fatto non si è mai interrotta. Icona di sensualità, Sabrina Salerno riesce a illuminare il palco solo con la sua energia: come lei ce ne sono davvero poche.

Per il conduttore la partecipazione della cantante è stata anche l’occasione per ricordare una loro collaborazione di qualche anno fa: nel 1998 erano stati entrambi al timone dello show Cocco di Mamma.

Sabrina Salerno iconica: un vulcano di sensualità

Lo sappiamo bene, Sabrina Salerno è iconica e la sua bellezza non è solo frutto della genetica (e di una buona dose di fortuna), come ha spiegato in più di un’occasione. “Ho un età certa che tra l’altro non ho mai nascosto – ha scritto qualche tempo fa su Instagram -. Tra “oggi” e “ieri”, mi preferisco oggi e non solo fisicamente. Grazie all’allenamento e alla mia costanza ho ottenuto buoni risultati. Sono stufa dei finti perbenisti, bacchettoni e bigotti”.

Nessun ritocchino per l’ex showgirl – come aveva sottolineato in occasione di un’intervista – ma solo buon cibo, tanto allenamento e costanza. E ovviamente una bella dose di amore verso se stesse, che non guasta mai: Sabrina Salerno si piace e non l’ha mai negato, osando anche con i look, mostrando le sue curve ed esaltandole.

Lo ha fatto in occasione della prima puntata di Boomerissima, la trasmissione che ha segnato il ritorno di Alessia Marcuzzi in televisione, presentandosi in studio con un mini dress blu ricoperto di paillettes, con il quale ha oscurato anche Elettra Lamborghini. E che dire della la tutina in pizzo, sfoggiata su Instagram a pochi giorni da Capodanno? C’è poco da fare: è davvero unica.