Sabrina Salerno strepitosa a 55 anni: frange, top e mini metallizzata

Fonte: IPA Sabrina Salerno strepitosa a 55 anni: il look

L’età è solo un numero: lo dimostra con chiarezza Sabrina Salerno che a 55 anni è semplicemente strepitosa. Fisico perfetto, look che non passa inosservato e quel fascino che resta immutato nel tempo. E che colpisce, come dimostrano i tantissimi commenti che ha ricevuto il suo ultimo post Instagram. Che non stupiscono, ma che anzi sono la conferma di quanto la showgirl sia nel cuore dei suoi tantissimi fan per la grinta, la bellezza e quel suo essere genuina.

Sabrina Salerno, mini, top e frange: strepitosa con il look glam rock

L’età che si ha non coincide sempre con quella che si sente o che si dimostra, le variabili sono tante, ma una cosa è certa ci sono donne dello spettacolo che hanno abbracciato gli anni che passano, dimostrando che si può essere sempre bellissime. Un esempio lampante? Sabrina Salerno che, a 55 anni, non solo non li dimostra ma non è mai stata così bella, forte forse di una consapevolezza maggiore del proprio fascino.

L’ultimo scatto pubblicato su Instagram da Sabrina Salerno è un chiaro esempio della sua bellezza. A 55 anni, festeggiati il 15 marzo, è semplicemente strepitosa. La showgirl indossa una minigonna in lamè viola e un micro top che le lascia scoperto il ventre tonico e asciutto. A completare il look una giacca nera con le frange e stivali celesti. Un mix and match di grande effetto: il risultato finale è un look di carattere e molto glam – rock. Trucco con focus sugli occhi, con effetto sguardo da gatta, e hair look al naturale con i capelli lasciati sciolti e acconciati in morbide onde. Una serie di scatti che hanno ricevuto tantissimi i commenti, perché il fascino di Sabrina Salerno buca l’obiettivo.

E non è la prima volta che la showgirl seduce su Instagram. Sono memorabili alcuni degli outfit che ha condiviso nel corso del tempo: dalla tutina in pizzo perfetta per gli appuntamenti speciali, al mini dress luccicante sfoggiato per Boomerissima, sino a quel look teenager, con pantaloni in pelle lucida, che abbatte ogni stereotipo sul capo giusto per ogni età. Sabrina Salerno, infatti, ci mostra come quello che conta non siano gli anni, ma quanto ci si sente a proprio agio con un determinato look.

Sabrina Salerno, i segreti della sua forma perfetta

A guardarla sembra che il tempo non sia passato, eppure non è così: infatti Sabrina Salerno ha da poco spento 55 candeline, ma allora quali sono i segreti della sua forma perfetta? Ne ha parlato in una recente intervista rilasciata a Chiamate Roma Triuno Triuno, alla trasmissione di Radio Deejay ha raccontato di essersi sempre allenata. Per poi aggiungere: “Un po’ è genetica, un po’ sto molto attenta a tutto. Mi alleno, mangio bene, non ho vizi particolari. Sono sempre stata attenta alla salute fisica e mentale”.

Nella stessa occasione negato eventuali ritocchini: “E io, ci tengo a dirlo – aveva spiegato in diretta telefonica – , non sono mai entrata in una sala operatoria, se non a 35 anni per partorire mio figlio con il cesareo. A me hanno già detto di tutto, che sono rifatta, ma non è assolutamente vero”.