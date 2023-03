Sabrina Salerno, pantaloni in pelle lucida: look teenager a 54 anni

Fonte: IPA Sabrina Salerno, pazzesca con il look da teenager

Ci sono bellezze che non conoscono il tempo, che riescono a indossare qualsiasi cosa e a risultare perfette. È il caso di Sabrina Salerno che ha pubblicato alcuni scatti che la ritraggono con un look teenager che le dona tantissimo.

Chi dice che c’è un’età giusta per ogni capo non ha visto lei con indosso dei pantaloni in pelle lucida a 54 anni (quasi 55). La showgirl non solo ha optato per un look grintoso, ma anche estremamente alla moda, accompagnato da una canottiera dello stesso colore e da una camicia di jeans annodata in vita.

Sabrina Salerno, il look teenager a 54 anni: favolosa

Non è solo quello che si indossa e l’età che si ha, ma anche come si portano gli indumenti. Se ci si sente a proprio agio non c’è nulla che non si possa mettere.

E lo ha dimostrato Sabrina Salerno che, in occasione di Name that tune, si è presentata nello studio dello show con un look da teenager che però lei ha sfoggiato con naturalezza anche a 54 anni. Dimostrando che non tanto l’età a essere importante, quanto la propria predisposizione d’animo.

Per cui se piacciono e fanno stare bene, perché non indossare dei bellissimi pantaloni in pelle lucida? Senza dubbio il fisico della showgirli glielo permette perché è perfetto, tonico e allenato. Ma anche la sua grinta e la sua predisposizione d’animo: Sabrina Salerno è un vulcano di energia, è bellissima e sa tenere il palco alla perfezione.

Durante la puntata ha abbinato i pantaloni con una camicia nera scollata sul seno. Mentre quella in jeans l’ha sfoggiata per esibirsi su un brano di successo degli anni Ottanta, muovendosi sinuosa sulle note della hit e dimostrando la sua immancabile grinta. A completare il look delle scarpe con il tacco a spillo.

Bella anche la grande complicità e amicizia con Asia Argento, come lei stessa ha definito a corredo degli scatti: “Una complice speciale”, parole alle quali l’attrice ha risposto con: “Sei una donna meravigliosa, che gioia passare del tempo con te”. In squadra con loro anche Elena Santarelli ed Elettra lamborghini.

Sabrina Salerno, tutti i look che ci hanno fatto sognare

Ma non è la prima volta (e sicuramente nemmeno l’ultima) che Sabrina Salerno ci fa sognare con i suoi look. Perché nel tempo ha dimostrato di avere stile, di riuscire a essere sensuale senza essere sfacciata. Le curve ci sono, non le nasconde, ma le risalta con abiti che sa portare divinamente.

In occasione della prima puntata di Boomerissima, la trasmissione che ha segnato l’atteso ritorno di Alessia Marcuzzi in televisione, si era presentata in studio con un mini dress blu, ricoperto di paillettes, che lasciava scoperte le sue gambe toniche: un outfit favoloso.

E come dimenticare anche la tutina in pizzo, che ha sfoggiato in uno scatto su Instagram a pochi giorni da Capodanno? A completare il tutto della semplicissima biancheria nera, visibile per via delle trasparenze, e stivali dello stesso colore con carrarmato. L’essenza stessa della sensualità, ma non eccessiva grazie a scelte ben precise: trucco non troppo pesante, capelli sciolti e accessori minimal.

Una cosa è certa Sabrina Salerno è ancora più bella che negli anni Ottanta: non solo per quel fascino prorompente che è sotto gli occhi di tutti, ma anche perché ha dimostrato forza, grinta, determinazione in ogni momento della sua vita.