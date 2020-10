Ballando con le Stelle, Elisa Isoardi infortunata al piede: “Non so come farò”

editato in: da

Nuovi problemi a Ballando con le Stelle dopo l’infortunio di Elisa Isoardi. La concorrente ha svelato su Instagram che le condizioni del suo piede destro sono peggiorate, spiegando che non sa come farà a esibirsi sabato. La Isoardi ha pubblicato sui social un video in cui Raimondo Todaro la accompagna a una visita medica. Nella clip Elisa è in stampelle e visibilmente provata, nonostante il ballerino cerchi in tutti i modi di risollevarle il morale.

Nell’ultima puntata di Ballando con le Stelle, la Isoardi aveva esibito di fronte al pubblico una fasciatura al piede destro, affermando di avere problemi “tra tendine, legamento e nervo”. Dopo il peggioramento delle sue condizioni, la presentatrice si è recata in clinica per effettuare nuovi controlli. “Ciao ragazzi, innanzitutto grazie a tutti per il vostro interessamento – ha scritto su Instagram – purtroppo questa mattina non riuscivo neanche a poggiare la caviglia per terra quindi ho dovuto tornare dal dottore… risultato? Fasciatura allo zinco, stampelle e riposo… come potrete immaginare l’umore adesso non è dei migliori e non so che succederà sabato… io non mollo, ma voi continuate a starmi vicino come sempre”.

Nel video, Elisa non nasconde la sua tristezza, mentre Raimondo la consola, provando a farla sorridere e cercando delle soluzioni al problema. La Isoardi infatti teme che non riuscirà a esibirsi nella prossima puntata dello show di Milly Carlucci. “Non sai quanto mi rode, ci mancava pure il gesso – dice nel filmato, mentre il medico la visita -. Non avevo mai avuto un’ingessatura, grazie a Ballando con le Stelle! Non so come farò sabato”. Accanto a lei Todaro, che non la lascia mai, baciandola, abbracciandola e provando a darle coraggio: “Al massimo resterai ferma un turno, come ho fatto io”, spiega. Al termine del controllo medico, la conduttrice ha annunciato che sarà costretta a effettuare un’iniezione al giorno, sperando di migliorare in vista della puntata di sabato.

Quello di Elisa Isoardi è l’ennesimo infortunio che colpisce il cast di Ballando con le Stelle. Qualche settimana fa Raimondo Todaro era stato ricoverato in ospedale a causa dell’appendicite ed era stato costretto a saltare una puntata. Problemi anche per Rosalinda Celentano e Alessandra Mussolini, fra cadute e dolori alle gambe. La speranza è che la Isoardi, proprio come gli altri concorrenti, riesca a superare questo momento difficile, tornando in pista.