Ballando con le Stelle, Raimondo Todaro: “Elisa Isoardi una vittoria”

Raimondo Todaro torna a parlare del legame con Elisa Isoardi e dell’esperienza a Ballando con le Stelle. Il ballerino di recente ha affrontato il ricovero in ospedale e un’operazione per appendicite. Dopo aver saltato una puntata dello show di Milly Carlucci è tornato in pista, mostrando ancora una volta il grande feeling che ha con la conduttrice.

“Averla incontrata è una grandissima vittoria per me – ha confessato a DiPiù -. Quando facciamo le prove, lei mi porta le cose che per me sono più adatte da mangiare durante la convalescenza”. Raimondo ha svelato di essere molto legato anche a Milly Carlucci. “Non vuole che io esageri – ha spiegato -. Lei è una ‘mamma’ speciale per me. Durante le prove non mi molla un secondo”. D’altronde il ballerino di Ballando con le Stelle sta ancora affrontando la convalescenza le prove dello show sono molto impegnative. “Ho tre bei tagli sulla pancia. I punti cadranno con il tempo – ha detto -. Mi sento molto stanco, non posso strafare, per ordine dei medici. La cosa che più mi ‘irrita’ è la dieta che devo seguire, devo mangiare determinate cose, come proteine a volontà. Niente latte e derivati. Niente pasta normale o integrale, ma solo quella senza glutine. Non sono intollerante al glutine, ma la pasta senza glutine è più digeribile per chi ha avuto un problema all’intestino, come me”.

Nelle ultime settimane si è parlato molto del forte feeling fra Raimondo Todaro ed Elisa Isoardi. Un’intesa evidente sia in pista che dietro le quinte. L’ex conduttrice de La Prova del Cuoco è tornata single dopo l’addio a Matteo Salvini (oggi legato a Francesca Verdini), mentre Raimondo si è da poco separato da Francesca Tocca. La ballerina di Amici è ancora molto legata all’ex marito tanto che è stata sempre accanto a lui durante il periodo trascorso in ospedale. “Non mi ha mai lasciato da solo in ospedale – ha raccontato Todaro -. Ci vogliamo molto bene, non so come avrei fatto senza di lei. Mi sta vicino ancora adesso, ma ovviamente, ora che non sono più in ospedale, la priorità per lei è nostra figlia”.