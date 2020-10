Ballando con le Stelle, Tinna Hoffmann su Instagram rivela come sta Rosalinda Celentano

editato in: da

Tinna Hoffmann su Instagram svela come sta Rosalinda Celentano dopo i problemi alla gamba di qualche giorno fa e i timori per la sua partecipazione a Ballando con le Stelle. La figlia di Claudia Mori e Adriano Celentano infatti nei giorni scorsi aveva accusato dei dolori che l’avevano costretta a fermarsi. Dopo l’ultima puntata dello show di Milly Carlucci, in cui si era raccontata senza filtri, conquistando tutti con il suo talento, Rosalinda si era concessa una brevissima pausa a causa dei problemi alla gamba.

Tinna, che si esibisce con lei a Ballando con le Stelle, ha però assicurato che sarà in trasmissione e si esibirà con lei come previsto. “Oggi è stata una lunga giornata di prove e di registrazioni – ha spiegato la Hoffmann nelle Stories -. So che girano tante voci riguardo al fatto che Rosalinda sta male con la gamba. È vero, ma si sta facendo trattare da un osteopata e un fisioterapista, sta facendo dei trattamenti specifici per stare meglio. Però vi posso assicurare che saremo in pista a Ballando, balleremo per voi e metteremo tutte noi stesse per farvi divertire come sempre”. Nonostante i dolori dunque, la Celentano avrebbe scelto comunque di esibirsi, dimostrando grande professionalità e forza di volontà.

Scenderà sulla pista di Ballando con le Stelle anche Alessandra Mussolini che sembra essersi ripresa dopo l’incidente dei giorni scorsi. L’ex politica, che partecipa in coppia con Maykel Fonts aveva avuto un piccolo incidente durante le prove, finendo in ospedale. “Ho iniziato subito a perdere sangue – aveva raccontato a Storie Italiane -. Sia Milly Carlucci che la produzione appena hanno saputo dell’incidente sono accorsi. Al pronto soccorso la perdita di sangue non si fermava perciò Milly mi ha consigliato di fare delle lastre. Pensavo di essermi rotta l’osso, invece ho solo un problema al setto, alla cartilagine, altrimenti mi sarei dovuta operare”.

Nelle ultime ore la Mussolini è apparsa sorridente nelle Stories Instagram di Maykel Fonts. Lei e il ballerino hanno annunciato le prove generali per la nuova puntata di Ballando con le Stelle, confermando, di fatto, che saranno nello show. Si è ripreso del tutto anche Raimondo Todaro che, dopo il ricovero in ospedale e l’assenza nel corso di una puntata, sarà ancora una volta sulla pista in coppia con Elisa Isoardi.