Storie Italiane, Rosalinda Celentano ha problemi alla gamba: parla Tinna Hoffmann

Rosalinda Celentano ha problemi alla gamba. A svelarlo è Tinna Hoffmann, la ballerina di Ballando con le Stelle che, ospite di Storie Italiane, ha parlato della concorrente dello show. Tinna ha rivelato a Eleonora Daniele che negli ultimi giorni la figlia di Celentano e Claudia Mori ha accusato dei problemi al ginocchio, per questo motivo si è sottoposta ad alcuni controlli.

“Sta facendo fisioterapia – ha raccontato la Hoffmann -, ha un po’ di problemi al ginocchio ma speriamo si risolvano presto, già oggi, in modo da potersi allenare per sabato sera”. Da sempre molto riservata e lontano dai gossip, Rosalinda ha mostrato a Ballando con le Stelle il suo grande talento, ma anche le sue fragilità. Un percorso iniziato in salita per Rosalinda, che ha dovuto cambiare il suo insegnante di ballo a pochi giorni dall’inizio del programma. Samuel Peron, che avrebbe dovuto ballare con lei, è risultato positivo al Covid-19, per questo Milly Carlucci ha scelto di sostituirlo con Tinna Hoffmann.

Nelle ultime puntate dello show di Milly Carlucci, la figlia di Celentano ha stupito giuria e pubblico con la sua bravura. Rosalinda ha raccontato con grande coraggio la battaglia contro il cancro e la paura di non amarsi abbastanza. “Ho avuto un tumore a 47 anni e mi hanno tolto tutto – ha svelto in un video -, poi mi volevano rifare, però io non ho voluto”. Un’esperienza da cui è uscita più forte di prima: “Il mio pensiero non è cambiato dopo il tumore – ha detto -: l’ho avuto e, insomma, sto bene”.

Tinna ha garantito che Rosalinda Celentano sarà a Ballando con le Stelle. Nella prossima puntata la figlia del Molleggiato si esibirà in coppia con la Hoffmann. Tornerà anche Samuel Peron che, dopo aver sconfitto il Coronavirus, sarà ospite della trasmissione. Ad anticiparlo è stata proprio Milly Carlucci, in collegamento con Storie Italiane. Ci saranno anche Alessandra Mussolini, che ha avuto un piccolo infortunio in questi giorni, e Raimondo Todaro, in coppia con Elisa Isoardi, che è tornato nello show dopo il ricovero per appendicite e l’operazione.