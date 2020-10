Ballando con le Stelle, Rosalinda Celentano racconta la sua battaglia e la sorella Rosita commenta su Instagram

editato in: da

Rosalinda Celentano racconta a Ballando con le Stelle il suo passato difficile e la battaglia contro il cancro. A seguirla da casa papà Adriano Celentano, mamma Claudia Mori, ma soprattutto sua sorella Rosita che ha pubblicato un post su Instagram per commentare la partecipazione allo show di Milly Carlucci.

Rosalinda inizialmente avrebbe dovuto ballare in coppia con Samuel Peron. La positività al Covid-19 del ballerino però gli ha impedito di scendere in pista, così la figlia del Molleggiato è stata supportata da Tinna Hoffmann. La ballerina è riuscita a tirare fuori la dolcezza e la grinta di Rosalinda che sulla pista di Ballando con le Stelle ha conquistato tutti. Nel corso dell’ultima puntata dello show, la terzogenita di Claudia Mori e Adriano Celentano si è confessata, raccontando il suo passato difficile, segnato da un rapporto complicato con il proprio corpo e dalla lotta contro il tumore.

“Ho avuto un tumore a 47 anni e mi hanno tolto tutto, poi mi volevano rifare, però io non ho voluto – ha confessato Rosalinda, che ha svelato di essere uscita da questa battaglia più forte di prima -. Il mio pensiero non è cambiato dopo il tumore: l’ho avuto e, insomma, sto bene”. Fragile e bellissima, la terzogenita di Celentano ha confidato di aver avuto sempre un rapporto difficile con il proprio corpo. Si è definita come una “persona ingrata rispetto alla vita” e ha spiegato: “Io non avendo mai avuto un rapporto col mio corpo, non mi sono mai fisicamente piaciuta”.

Rosalinda non ha mai nascosto di essere una donna fragile, ma al tempo stesso fortissima e tormentata. In passato ha vissuto una storia d’amore con Simona Borioni, tanto intensa quanto difficile. Una love story che l’aveva spinta a lottare contro le sue paure e contro tanti problemi. Il discorso della concorrente di Ballando con le Stelle ha emozionato tutti, soprattutto la sua famiglia. La sorella Rosita ha pubblicato su Instagram il video della puntata dello show in cui la 52enne si confessa e ha commentato: “Sorella luna, impossibile non amarti”. Un modo per supportare Rosalinda e dimostrarle, ancora una volta, tutto il suo affetto.