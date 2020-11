GF Vip, Pierpaolo Pretelli attacca Elisabetta Gregoraci e chiude con lei

editato in: da

Pierpaolo Pretelli non ci sta e critica Elisabetta Gregoraci dopo la discussione in sauna di pochi giorni fa. La showgirl pugliese, probabilmente gelosa del rapporto che l’ex velino di Striscia ha creato con Giulia Salemi, l’ha accusato di aver avuto un finto innamoramento nei suoi confronti. Il modello si è confidato con Maria Teresa Ruta, Giulia Salemi, Stefania Orlando e Adua Del Vesco, sfogandosi e criticando l’atteggiamento della Gregoraci.

“Dice a trent’anni so ancora ragazzini, fermati, perché lo so io quello che ho fatto, ho un figlio, due lavori, hai proprio sbagliato persona – ha raccontato – […] Sono andato in sauna, abbiamo discusso, io sono andato a letto, lei si avvicina e fa ‘domani grazie a te me ne vado, aprirò la porta rossa’ ed è andata a dormire. Lei non voleva farmi passare per vittima, ha il terrore che lei possa passare per quella che far star male. Poi mi fa il tuo è stato un innamoramento finto, bella hai sbagliato persona perché io sono stato talmente un libro aperto con te, tu vuoi solo amicizia? E allora comportati da amica, che vuoi da me? Mi ha detto che io sono un farfallone, ha detto ‘vedi ho fatto bene a non fidarmi’. Fidarmi di cosa, visto che tu hai sempre mirato all’amicizia? Fino all’altro giorno piangeva per me, non scherziamo proprio dai”.

Pierpaolo Pretelli è apparso più convinto che mai ad allontanarsi da Elisabetta Gregoraci. “Le ho detto tu stai cercando di rigirare la frittata e me ne sono andato – ha rivelato a Giulia Salemi, coinvolta in qualche modo nella lite fra i gieffini -. Lì divento un’altra persona, lo so io come l’ho vissuta e mi sono stato zitto per non mettere lei in difficoltà, ho sempre avuto rispetto. Passare per quello innamorato finto no, però..io ho percepito che lei volesse girare la frittata. Se tu provi una gelosia, io per un amico non provo gelosia, allora doveva essere chiara con se stessa, che poi con Giulia, con Giulia c’è simpatia, ma non c’è, se non faceva la battutina Alfonso nemmeno usciva fuori. Io se prima ero premuroso, stavo attento, adesso basta…penso solo a me stesso”.