Tú Sí Que Vales ricorda Veronica Franco, Rudy Zerbi: “Non ti dimenticheremo mai”

Tú Sí Que Vales ricorda Veronica Franco e Rudy Zerbi commuove con una dedica per la 19enne scomparsa a causa di alcune complicanze legate alla leucemia che combatteva da tempo. La giovane aveva partecipato allo show nella puntata del 12 settembre emozionando Maria De Filippi, Belen Rodriguez e Sabrina Ferilli con la sua voce d’angelo.

Veronica era salita sul palco con la sedia a rotelle e aveva raccontato la sua storia ai giudici. La 19enne si era esibita sulle note di Hallelujah e aveva ottenuto non solo il “sì” dei giudici, ma anche una standing ovation. “Per me il palco è tutto”, aveva confessato emozionata. Nel corso della trasmissione, con coraggio, aveva raccontato le complicazioni neurologiche causate dalle terapie che seguiva dal 2018 quando aveva iniziato a combattere la leucemia. Una battaglia lunga e difficile che non aveva però spento la sua grande passione per la musica.

Ad annunciare la sua scomparsa, pochi giorni fa, era stato Vanni Oddera con cui aveva preso parte a Tú Sí Que Vales. Il biker, che collabora da anni con gli ospedali pediatrici per portare un sorriso, aveva postato sulla sua pagina Facebook un messaggio. “Cara amica mia, hai reso la mia vita unica e meravigliosa – aveva scritto -, mi hai regalato tanto e hai reso tutto speciale intono a te, illuminando con la tua anima tutti i momenti bui della mia vita. La tua voce ha portato speranza e sollievo in tante famiglie. Pochi minuti fa sei volata via abbandonando questa beffarda vita terrena. Rimarrai per sempre nel mio cuore nel nostro cuore, la tua voce sarà per sempre una speranza di avere un mondo migliore. Ti voglio Bene Veronica”.

La trasmissione Tú Sí Que Vales ha voluto ricordare su Instagram la giovane cantante. “Ciao Veronica”, ha scritto la produzione sotto il video che propone le esibizioni più belle della 19enne. Fra i primi commenti pubblicati quello di Rudy Zerbi, giudice della trasmissione. “Non ti dimenticheremo mai, Veronica”, ha scritto, facendo comprendere quanto l’esibizione di Veronica sia riuscita a toccare il cuore dei giudici così come il pubblico.