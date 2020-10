L’addio a Veronica Franco, la ragazza dalla voce d’angelo di Tu Si Que Vales

Veronica Franco, la giovane cantante di Biella aveva incantato il pubblico di Tu Si Que Vales con la canzone Halleluja, partecipando allo show di Canale 5 con Vanni Oddera, il biker che da tempo aiuta i ragazzi con problemi di salute con la mototerapia. Oddera aveva sentito cantare Veronica durante ad un evento e, colpito dal suo talento, aveva deciso di portarla con sé al programma condotto da Belen Rodriguez.

Dal 2018 Veronica aveva scoperto di essere affetta da leucemia; dopo l’operazione, la ragazza era rimasta sulla sedia a rotelle, ma le sue condizioni erano migliorate. Sul palco di Tu Si che Vales la diciannovenne aveva emozionato il pubblico e raccolto i consensi dei giudici con la sua voce angelica. La passione per la musica ha aiutato Veronica a superare i momenti più duri e ad affrontare la vita con coraggio. “Per me il palco è tutto” aveva detto ai giudici di Canale 5, prima di ricevere i quattro sì con cui si era qualificata alla fase successiva della trasmissione.

Purtroppo, la scorsa notte Veronica non ce l’ha fatta, ma ha lasciato a tutti il ricordo della sua grande voce e del suo sorriso. Il suo sogno di diventare una cantante famosa si è così infranto ma la sua esibizione al programma l’aveva resa già nota e amata dal pubblico.Molte persone hanno dedicato sui social un pensiero alla ragazza, tra cui la scuola che frequentava, l’Istituto Bona, e proprio Vanni Odera, l’uomo che ha creduto in Veronica e che ha esaudito il suo più grande sogno.Il messaggio di Odera pubblicato su Facebook è una lettera d’addio commovente alla ragazza e ci fa comprendere quanto fosse importante il loro legame:

Cara amica mia, hai reso la mia vita unica e meravigliosa, mi hai regalato tanto e hai reso tutto speciale intono a te, illuminando con la tua anima tutti i momenti bui della mia vita.

La tua voce ha portato speranza e sollievo in tante famiglie.

Pochi minuti fa sei volata via abbandonando questa beffarda vita terrena.

Rimarrai per sempre nel mio cuore nel nostro cuore, la tua voce sarà per sempre una speranza di avere un mondo migliore

Ti voglio bene Veronica