Fabio Volo e la moglie Johanna Maggy di nuovo vicini dopo la crisi

Chi è Johanna Maggy Hauksdottir, la compagna di Fabio Volo

Fabio Volo e la moglie Johanna Maggy si sarebbero riavvicinati dopo la crisi che li aveva colpiti qualche mese fa. Lo scorso inverno si era parlato di un addio fra l’insegnante di yoga e lo scrittore, dopo che Johanna aveva pubblicato su Instagram alcuni commenti che avevano fatto ipotizzare una rottura fra i due. Il settimanale Chi aveva annunciato la fine del matrimonio, rivelando che durante il lockdown la coppia si era allontanata ancora di più.

A confermarlo erano arrivate le parole di Fabio Volo che, ospite di Selvaggia Lucarelli, a inizio giugno aveva affermato: “Quando si supera una crisi, tu dici: ok, questa volta è andata, basta. Poi passa qualche mese, se sei fortunato un anno, e c’è un’altra crisi, un altro problema. È quella roba dei cancelli, non finiscono mai”. Un’altra conferma era arrivata dalle vacanze estive che i due avevano scelto di vivere separati. Volo era stato avvistato mentre raggiungeva in aeroporto la moglie e i figli Sebastian e Gabriel, 7 e 5 anni, reduci da un viaggio in Islanda. Johanna Maggy Hauksdottir infatti ha origini islandesi ed è cresciuta a New York. Blogger, scrittrice e insegnante di yoga, ha trascorso un mese lontano da Milano e immersa nella natura con i suoi figli.

Tornati in Italia i piccoli sono partiti con il loro papà per un viaggio i camper, fra Marche, Abruzzo e Puglia. Una vacanza avventurosa, organizzata senza la Maggy come svelato dalle Stories dello scrittore. Qualche mese prima Sebastian e Gabriel avevano visitato le Dolomiti, questa volta con la famiglia di Johanna, e si era parlato con insistenza di un trasferimento della blogger alle Baleari. Un amore da favola quello fra Volo e la Maggy, nato nel 2011 dopo un incontro fortuito a New York e coronato dalla nascita di due figli.

Nell’ultimo periodo però la coppia si sarebbe riavvicinata, nonostante la crisi. Nelle Stories di Johanna infatti in questi giorni è comparso il nome del marito. Fabio Volo infatti è stato taggato in un video che raccontava il compleanno di un’amica comune. Segno che, con molta probabilità, fra i due starebbe tornando il sereno.