Chi l’ha visto?, di cosa si è parlato ieri sera: tensione tra Sciarelli e il marito di Resinovich

Federica Sciarelli ha ospitato a Chi l’ha visto? Sebastiano Visintin. Un nome associato inevitabilmente a uno dei casi di cronaca più discussi e sentiti del momento: prima la scomparsa, poi il ritrovamento del corpo senza vita di Liliana Resinovich, la cui morte resta ancora un mistero. Visintin si è spesso mostrato in televisione e, tra un’intervista e l’altra, non ha perso occasione per dire la sua a proposito di quanto accaduto alla moglie. Stavolta, per sua stessa ammissione, è stato proprio l’uomo a chiedere di essere al cospetto della Sciarelli per un’intervista che, com’era sotto gli occhi di tutti, ha avuto qualche momento di tensione.

Federica Sciarelli torna sul caso di Liliana Resinovich

Come preannunciato dalle anticipazioni, Federica Sciarelli ha dedicato un momento della puntata andata in onda mercoledì 12 giugno al caso di Liliana Resinovich. Una “storia che ha preso tutti”, come ha detto la stessa conduttrice dopo aver introdotto il suo ospite Sebastiano Visintin, marito della donna. “Trovo che ci sia gente ossessionata da questo caso”, ha aggiunto, lasciando trasparire un misto di amarezza e perplessità che è stato il preludio a quanto sarebbe accaduto dopo.

Visintin ha ammesso senza problemi di essere stato lui stesso a contattare la redazione di Chi l’ha visto? per essere presente in puntata, ribadendo la stima nei confronti dello storico programma di Rai 3: “La mia storia è senza fine. Io sono quasi 31 mesi che ancora non so cosa sia successo a Liliana, quando è morta, come è morta e perché è morta. Questo è il mio dramma. Per questo sono venuto qua”.

Tensione in studio a Chi l’ha visto?

È a questo punto che la conduttrice ha voluto togliersi qualche sassolino dalla scarpa. Cogliendo l’occasione ha espresso un suo giudizio a proposito della presenza quasi costante di Visintin e Claudio Sterpin, amico della moglie, sin dall’apertura del caso: “Io a volte ho la sensazione come fosse diventato un film. L’impressione è che lei e Sterpin siate diventati protagonisti. State sempre in televisione ed è come se Liliana sia stata messa all’angolo. È tutto irrispettoso, anche il fatto di parlare della vita privata di Liliana“, ha detto lapidaria.

Inevitabilmente queste parole hanno scatenato la reazione dell’uomo: “[Gli avvocati, ndr] Mi consigliano di non andare in TV, ma sai cosa? Si va alla ricerca di pezzi… Io non mi sono mai permesso di offendere o parlare male di qualcuno. Sono state dette cose inumane, anche l’interruzione di gravidanza… Mi hanno ferito”. Argomento questo sul quale la conduttrice ha voluto glissare, ritenendola una cosa fin troppo intima per essere messa alla mercé del pubblico.

Visintin, di fatto, ha evitato di rispondere alle domande dirette della Sciarelli nel corso dell’intervista: “Mi dici cose che io non voglio affrontare, queste cose sono state chiarite con la Procura. Non voglio parlarne, se ci saranno altre cose di cui discutere sono disponibile a rispondere”, ha affermato ribadendo di non essere in tribunale. Sottinteso, di non essere tenuto a rispondere.

Un botta e risposta che si è concluso con un altro argomento caldo, ovvero il rapporto interrotto tra Sebastiano Visintin e il figlio Piergiorgio: “Non è che suo figlio pensa che lei sia coinvolto?”, ha chiesto la conduttrice. “Ma che domande mi fa? Sono domande veramente pesanti“, ha risposto l’uomo.