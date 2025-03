Chi l’ha visto?, di cosa si è parlato ieri sera: nuovi risvolti sul caso di Liliana Resinovich

Fonte: IPA Federica Sciarelli

Mercoledì 5 marzo 2025 è andata in onda una nuova puntata di Chi l’ha visto?, il programma condotto da Federica Sciarelli che si occupa di casi di cronaca e segnalazioni del pubblico per aiutare a ritrovare persone scomparse o a fare luce su vicende ancora irrisolte.

Come sempre, la serata è stata densa di interrogativi. La conduttrice ha ripercorso alcuni dei casi più seguiti degli ultimi mesi: dall’omicidio di Pierina Paganelli alla scomparsa di Liliana Resinovich.

Il caso di Liliana Resinovich

Nella puntata del 5 marzo, Chi l’ha visto? è tornato a occuparsi di Liliana Resinovich, la donna scomparsa a 63 anni nel dicembre 2021 e ritrovata senza vita in un boschetto vicino all’ex ospedale psichiatrico di Trieste. Federica Sciarelli ha ripreso il caso alla luce di nuove rivelazioni emerse da una recente perizia sul corpo della vittima.

Una decisione motivata anche da alcune irregolarità nei primi rilievi sul cadavere, che potrebbero aver complicato l’indagine sin dall’inizio.

Secondo il nuovo documento peritale, l’ipotesi del suicidio viene esclusa: la presenza di più lesioni e il modo in cui sono state inflitte fanno propendere per un omicidio.

Nel corso della puntata gli spettatori hanno potuto ascoltare le parole Raffaele Barisani, medico legale e consulente di Sebastiano Visintin, marito di Liliana. Il medico ha commentato i risultati della perizia, che confermerebbero come il decesso sia avvenuto lo stesso giorno della scomparsa e che il corpo non sia stato spostato altrove. Per 22 giorni, fino al ritrovamento, Liliana sarebbe rimasta nel boschetto.

Restano però ancora molti interrogativi: perché i suoi telefoni, la fede e i documenti sono stati lasciati a casa? Qual è il ruolo di Claudio Sterpin, presunto amante della donna, all’interno della vicenda?

Un altro dettaglio importante riguarda il ritrovamento di una minima quantità di peli, forse appartenenti a terzi. Potrebbero essere fondamentali per le indagini genetiche e per risalire a nuove tracce sul colpevole. Tuttavia, non si esclude che possano essere il risultato di contaminazioni avvenute durante le prime fasi dell’inchiesta.

In studio, Sebastiano Visintin ha ribadito la sua estraneità ai fatti, nonostante i nuovi sviluppi e il sospetto che i familiari di Liliana continuano a nutrire nei suoi confronti.

L’omicidio di Pierina Paganelli

Un altro caso di cronaca di grande rilevanza è quello di Pierina Paganelli, uccisa il 3 ottobre 2023 nel garage della sua casa a Rimini.

Nel corso della puntata, gli spettatori hanno potuto vedere e ascoltare le registrazioni di una telecamera fissa all’interno dei locali adibiti ai box auto. Il filmato mostra il momento in cui Pierina rientra con la sua auto, ma non solo: le telecamere hanno anche catturato i suoni della mattina successiva all’omicidio, quando Manuela Bianchi avrebbe scoperto il corpo della donna.

Al momento, l’unico indagato resta Louis Dassilva, vicino di casa della vittima e amante della nuora, Manuela Bianchi. Tuttavia, nuove informazioni hanno portato anche Manuela nel registro degli indagati con l’accusa di favoreggiamento.

Pare infatti che, durante un interrogatorio, la donna abbia ammesso di aver incontrato Dassilva prima di chiamare i soccorsi, una versione diversa da quella inizialmente fornita. Sembra che i due si siano visti prima di allertare l’ambulanza e che Dassilva le abbia detto di aver trovato un cadavere nel sottoscala, senza però rivelarne l’identità.